מעל 120 מדליות: שנת שיא לספורט הלא אולימפי

התאחדות ״אילת״ סיכמה שנה היסטורית והצלחה גדולה בזירה הבנילאומית כשהביאה מספר שיא של מדליות מאליפויות עולם ואירופה בענפים השונים במשחקי העולם

התאחדות “אילת” סיכמה שנה יוצאת דופן עם הצלחה מסחררת בזירה הבינלאומית, שבשיאה הישג חסר תקדים ב“משחקי העולם” ולמעלה מ-120 מדליות מאליפויות עולם ואירופה בענפים השונים.

ב“משחקי העולם”, שנערכו השנה בצ’נגדו שבסין, גרפו הספורטאים הישראלים 14 מדליות – 6 זהב, 4 כסף ו־4 ארד – הישג שהציב את ישראל במקום ה־13 בטבלת המדליות הכללית, לפני מדינות בעלות מסורת ספורטיבית עשירה כמו בריטניה, הולנד ודנמרק. להישג זה נוספו יותר מ־120 מדליות נוספות מאליפויות עולם ואליפויות אירופה בענפי הלחימה, האקרובטיקה, המחול והג’יו ג’יטסו.

ההישגים מקבלים משנה תוקף על רקע השנה המורכבת שבה הושגו. ספורטאים ישראלים נאלצו להתמודד עם היעדרויות מתחרויות, סירובים להשתתף באירועים בינלאומיים ואווירה עוינת – הן מצד שופטים ומתחרים והן מצד קהלים. למרות זאת, הם הפגינו חוסן, מקצוענות ונחישות, והמשיכו להביא הישגים בקנה מידה עולמי.

אתמול (ראשון) נערך טקס המצטיינים השנתי של התאחדות “אילת” לשנת 2025, באולם “גולדה” בפתח תקווה. לאירוע הגיעו למעלה מ־400 ספורטאים, מאמנים ובני משפחותיהם. במהלך הערב הוכרזו ספורטאי וספורטאיות השנה בקטגוריות השונות, מאמני השנה, והוענקו תעודות הוקרה לספורטאים שזכו במדליות באליפויות העולם ואירופה.

הטקס התקיים במעמד בכירי עולם הספורט בישראל, בהם מנכ”ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, מפקחת מנהל הספורט נורית שרביט, מנכ”ל מכון וינגייט גיא אטיאס, מנכ”ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, יו”ר הוועד הפראלימפי משה “מוץ” מטלון, מנכ”ל מכבי ישראל נאור גלילי, נציגי האיגודים החברים בהתאחדות “אילת”, מאמנים, ספורטאים וספורטאיות.

בין מצטייני השנה: ספורטאי השנה הוא אוסייד ג’ודה (27) מכפר קרע, אלוף “משחקי העולם” וסגן אלוף העולם בקיקבוקס; ספורטאית השנה היא יוליה סצ’קוב (27) מחיפה, אלופת “משחקי העולם” ואלופת העולם בקיקבוקס. הספורטאי הצעיר של השנה הוא עידו ברש (19) מירושלים, עם מדליית ארד באליפות אירופה לבוגרים ומדליות נוספות באליפויות העולם ואירופה עד גיל 21 בג’יו ג’יטסו, ואילו הספורטאית הצעירה של השנה היא נגה רשף (19) מתל אביב, סגנית אלופת אירופה לבוגרות ואלופת אירופה עד גיל 21.

בקטגוריות שאינן נמנות על מקצועות “משחקי העולם” זכו עמרי חביב (23) מכפר יונה, אלוף העולם ב־NO GI בג’יו ג’יטסו, ואליאונורה מטליצה (22) מאשדוד, סגנית אלופת העולם ב־10 ריקודים. מאמן השנה הוא אמיר בוארון (ג’יו ג’יטסו) ומאמנת השנה היא שירן וקנין (אקרובטיקה).

נשיא ומנכ”ל התאחדות “אילת”, אריק קפלן, סיכם את השנה ואמר: “התכנסנו לציין בגאווה שנה היסטורית עבור ההתאחדות. זו לא הייתה שנה רגילה – יצאנו לתחרויות בזמן שחיילינו והחטופים עדיין בעזה ודעת הקהל בעולם הייתה נגדנו. בתוך כל זה, הספורטאיות והספורטאים שלנו הביאו למעלה מ־120 מדליות, כולל הישגי שיא ב’משחקי העולם’. אלו לא רק מדליות, אלא רגעי גאווה לאומיים שמציבים את ישראל בשורה אחת עם מעצמות הספורט הגדולות”.

מנכ”ל משרד התרבות והספורט, כפיר כהן, הוסיף כי בשנה האחרונה נשבר שיא התמיכה בענפי התאחדות “אילת”, וכי המשרד ימשיך להגדיל את ההשקעה על מנת לאפשר המשך הצלחות והישגים בזירה הבינלאומית.

