יצחקי: גם ניצחונות כאלה מאוד חשובים לנו

אחרי שראתה את הפועל באר שבע חוגגת אתמול עם 0:5 מהדהד בחוץ על בני סכנין, בית”ר ירושלים גם עשתה את המוטל עליה הערב (ראשון) – רשמה 1:2 יקר על קריית שמונה והחזירה את הפער מהקבוצה הדרומית ל-2 נקודות בלבד אחרי 17 מחזורים.

ברק יצחקי סיפר: “המשחק התפתח בצורה טובה מבחינתנו, נכנסו בסוף קצת לסחרור וחבל. אבל בסוף אני מאוד גאה ומחויך מהניצחון. יש משחקים עם לחץ, אי נוחות, אבל גם כאלה חשוב לנצח. נתקן להבא ונגיע יותר מוכנים למשחק הבא, באנו אחרי חודש טוב עם פיקים גבוהים. במשחקים כאלה צריך הכי הרבה הכנה מנטלית, כאן צריך לדבר המון על ריכוז ולא להיות יותר מדי בטוחים בעצמנו. גם ניצחונות כאלה מאוד חשובים. המשך הדרך שלי בבית״ר? הכל בסדר. אנחנו רוצים להביא עוד שחקן בהתקפה”.

שי ברדה אמר: “אנחנו גאים בשחקנים, שיחקו פה ילדים בדקות ראשונות בבוגרים. קטונתי מלראות את הפנדל הזה, עזבו לא אדבר עליו. מקווה שנתחזק כמה שיותר מהר, חייבים עומק ותחרות. מאחל לעצמי כל שנה בעלים כמו איזי שרצקי, עושים הכל כדי להתחזק בכמה וכמה עמדות. פשוט משקף לכם מציאות, אין לי רבע טענה. גאה לאמן את השחקנים האלה, היום זה לעמוד ולמחוא להם כפיים”.