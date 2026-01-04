קבוצה מאוסטרליה עוקבת אחרי טל ארצ'ל

האם הפועל תל אביב תמכור עוד שחקן לחו"ל? אחד השמות שמחוזרים הוא דווקא טל ארצ’ל, שקיבל הזדמנות בהרכב ומילא את מקומו של שחק פיבן. ארצ’ל פתח הערב ושיחק עד הדקה ה-58, בה הוחלף, והראה נוכחות חיובית בדקות שקיבל.

המגן, שכמעט ולא זכה להזדמנויות בשנה וחצי האחרונות, מנסה לנצל כל דקה על הדשא כדי להוכיח שהוא ראוי ליותר. במקביל, ל-ONE נודע כי ארצ’ל מתחיל למשוך עניין גם מחוץ לישראל. מספר קבוצות מחו״ל עוקבות אחריו, כאשר אחת הבולטות היא בריסביין רואר, המדורגת שלישית בליגה האוסטרלית הבכירה.

במועדון מדגישים כי ההתעניינות בארצ’ל החלה עוד לפני שקיבל את ההזדמנות בעקבות הפציעה של פיבן. בשלב זה, בהפועל לא ממהרים לוותר עליו ורואים בו שחקן שיכול לתרום לסגל גם בהמשך העונה.