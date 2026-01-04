יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:24
נשיא אינטר: אנחנו במשא ומתן עם ז'ואאו קנסלו

מארוטה התראיין ושיתף שקבוצתו רוצה את המגן הימני הפורטוגלי, שעוזב את אל הילאל: "דמפריס נפצע לחודשיים נוספים ואנחנו חייבים פיתרון, ז'ואאו עלה"

ז'ואאו קנסלו (רויטרס)
ז'ואאו קנסלו (רויטרס)

עתידו של ז’ואאו קנסלו מעורר עניין בלא מעט קבוצות גדולות באירופה, אחרי שהמגן עוזב את אל הילאל ונראה שהוא מכוון לשוב לבמה המרכזית באירופה. לפי לא מעט דיווחים, יש מספר קבוצות שמעוניינות בפורטוגלי, אך הוא מתעקש לחכות לברצלונה.

יחד עם זאת, בינתיים נשיא של מועדון פאר אחר באירופה דיבר ואמר פומבית שהקבוצה שלו בעניין. נשיא אינטר, מארוטה, אמר: “אנחנו במשא ומתן עם ז’ואאו קנסלו. דנזל דומפריס נפצע וייעדר לחודשיים נוספים, ואנחנו חייבים למצוא פיתרון, ולכן אנחנו במשא ומתן עם קנסלו”.

קנסלו שיחק בעברו באינטר במשך עונה אחת ב-2017/18, ומאז רשם קריירה די מרשימה עם עונות ביובנטוס, מנצ’סטר סיטי, באיירן מינכן וברצלונה. יש לו 64 הופעות במדי פורטוגל, איתה הוא זכה בליגת האומות בזכייה הראשונה ב-2019. יש לו גם שלוש זכיות בפרמייר ליג, אחת באליפות איטליה ואחת בגרמניה.

