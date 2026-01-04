התחנה השביעית? בורדיון במו"מ עם מכבי רמת גן

האם פרדי בורדיון יחתום בקבוצה השביעית שלו בארץ? הגארד הישראלי/צרפתי (34, 1.93) נמצא במשא ומתן עם מכבי עירוני רמת גן, שמנסה לצרפו, כאשר האופציות שעל הפרק הן חוזה זמני, או עד סוף העונה הנוכחית.

בורדיון שיחק בשנתיים האחרונות בבני הרצליה ולפני כן שיחק בארץ הקודש מאז קיץ 2017, כשעבר במכבי חיפה, הפועל אילת, מכבי ראשל״צ, מכבי ת''א, הפועל חולון וכאמור הרצליה.

הקבוצה תצא מחר (שני, 18:35) למשחק חוץ נגד מכבי רעננה, במסגרת המחזור ה-12, מחזור אחד לפני סיום הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל. רמת גן מדורגת במקום ה-9 בטבלת הליגה ובמאזנה 4 ניצחונות ו-7 הפסדים. השאיפה של שמוליק ברנר ושחקניו היא להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה, שכן את כל ניצחונותיה השיגה רמת גן בזיסמן. מנגד, רעננה מדורגת במקום ה-12 ובמאזנה 2 ניצחונות ו-9 הפסדים.

לשתי הקבוצות נתונים סטטיסטיים דומים. רמת גן קלעה עד כה 82.9 נקודות בממוצע למשחק בעוד רעננה קלעה בממוצע למשחק 81.6 נקודות למשחק. לשתי הקבוצות נתון זהה של 35.3% הצלחה בקליעות ל-3 נקודות. בקליעות ל- 2 נקודות דייקו שחקני רמת גן ב-49.4% בעוד רעננה דייקו ב-49.6%.

דרו קרופורד אמר לקראת המשחק: "המשחק חשוב מאד עבורנו בהקשר של מיקום בטבלה. אנחנו רוצים מאוד להשתלב במשחקי גביע המדינה ולכן זהו משחק משמעותי עבורנו כדי להשיג את המטרה שלנו למחצית העונה ולהתקדם בדירוג בטבלה לקראת סיום העונה. כדי לנצח במשחק חוץ אנחנו חייבים להיות קשוחים יותר בהגנה ולהימנע מטעויות שמובילות לספיגת נקודות קלות מהקבוצה היריבה. עד כה שיחקנו טוב במשחקי החוץ אבל לא הצלחנו לסגור את המשחק לניצחון. טבעי שבמהלך משחק ישנן עליות וירידות ושינויים ביכולת. אנחנו צריכים לשמור לאורך כל המשחק על רמת אנרגיה ורעב לניצחון בכל רגע ורגע".