ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

ארנה סלוט: בעולם אידאלי היינו דומיננטיים יותר

מאמן ליברפול אחרי ה-2:2 הקשה עם פולהאם: "לא פעם ראשונה שהניצחון בידיים ואז סופגים שער מדהים". גאקפו: "פשוט חוסר מזל, עלינו להיות יותר טובים"

|
שחקני ליברפול (IMAGO)
שחקני ליברפול (IMAGO)

ליברפול כבר הייתה עם יד על שלוש הנקודות, אבל שער דרמטי במיוחד בדקה ה-97 של הריסון ריד קבע 2:2 מול פולהאם בקרייבן קוטג’ וסיפק אחד המשחקים המשוגעים של העונה בפרמייר ליג. זה התחיל עם יתרון של הארי ווילסון למארחת, נמשך בשוויון של פלוריאן וירץ, עבר למהפך זמני של קודי גאקפו עמוק בתוספת הזמן, והסתיים בבעיטה אדירה מ-30 מטרים אל החיבורים שהשאירה את ליברפול בהלם.

אחרי המשחק, מאמן ליברפול ארנה סלוט לא הסתיר את האכזבה מהתוצאה, למרות הרצף החיובי של קבוצתו. “במשחק חוץ, לכבוש שני שערים אמור אולי להספיק כדי לנצח. זו לא הפעם הראשונה העונה שאנחנו נלחמים כל כך קשה, חושבים שיש לנו ניצחון ביד ואז סופגים שער מדהים. הכנסנו את ג’ו גומז, אבל הם הוציאו את הכדור קצר. פספסנו תוצאה טובה”, אמר.

סלוט התייחס גם ליכולת ההתקפית של קבוצתו: “היו לנו מצבים במחצית הראשונה. היה לנו מצב דומה עם קודי גאקפו שממנו הם כבשו. בעולם אידאלי היינו רואים ליברפול דומיננטית יותר ומייצרת יותר מצבים. כבשנו שני שערים, היו לנו שני שערים שנפסלו ופגענו גם במשקוף, ושוב זה לא הספיק”. המאמן הוסיף: “השחקנים נותנים את כל מה שיש להם. אני צריך גם לנהל את העומס. יש שחקנים שלא זמינים, ואני נדרש להעמיס או לשחק עם שחקנים שפחות מנוסים. עדיין היו לנו 11 שחקנים טובים מאוד על המגרש”.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

גם קודי גאקפו, שחשב שכבש את שער הניצחון בדקה ה-95, דיבר בכנות אחרי המשחק: “זה מאכזב בשבילנו. נלחמנו חזק מאוד במחצית השנייה, שלטנו בדקות מסוימות וניסינו לייצר מצבים. בסוף אני כובש בדקה ה-95 והם כובשים בדקה ה-97, שער נפלא אם להיות הוגנים. חוסר מזל, פשוט חוסר מזל”, אמר ההולנדי.

גאקפו הוסיף על השער שספגה קבוצתו: “זה רגע שיכול לקרות במשחק. אני כבר ישבתי ולא ראיתי את מה שקרה לפני, רק ראיתי אותו נוגע בכדור ובועט לחיבורים”. הוא לא חסך גם בביקורת עצמית: “אם מנתחים את המשחק, אולי היינו צריכים לכבוש יותר שערים או להגן טוב יותר בשני השערים שספגנו. בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים. היו רגעים שבהם הראינו כמה אנחנו איכותיים, אבל האחריות היא עלינו להיות יציבים ולספק הופעות טובות יותר לאורך זמן. אני בטוח שהניצחונות עוד יגיעו”.

על התפקיד שלו כחלוץ מרכזי הוסיף גאקפו: “כשחקן התקפה אתה תמיד רוצה לכבוש כדי לעזור לקבוצה, אז זה פלוס בשבילי. אבל בסוף זה משחק קבוצתי, ולא ניצחנו, אז אני עדיין מאוכזב”. עבור ליברפול זה אמנם משחק תשיעי ברציפות ללא הפסד, אך כזה שמותיר תחושת פספוס גדולה, בעוד פולהאם ממשיכה ברצף החיובי שלה עם משחק חמישי ברציפות ללא הפסד.

