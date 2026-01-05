רובן אמורים: אני כאן כדי להיות מנג'ר, לא מאמן

לאחר שביום שישי רמז על בעיות מאחורי הקלעים, רובן אמורים המתין עד לשאלה האחרונה במסיבת העיתונאים שלאחר ה-1:1 מול לידס כדי להעביר מסר משמעותי נוסף. במהלך דבריו הדגיש שוב ושוב כי הוא מוכן לעזוב כאשר חוזהו יסתיים בעוד 18 חודשים, תוך רמיזה לכך שנתקל בהתערבות לא רצויה מצד גורמים בכירים במנצ’סטר יונייטד, התערבות שלדבריו לא הייתה מתקבלת במקומות אחרים.

אמורים אף העלה את האפשרות שמנצ’סטר יונייטד הפכה רגישה מדי לביקורת חיצונית. הוא הזכיר שלושה מאמנים בכירים לשעבר מהפרמייר ליג והציע שהם לא היו נתקלים בהתערבות מהסוג שהוא טוען שחווה. “אני רק רוצה לומר שהגעתי לכאן כדי להיות המנג’ר, לא כדי להיות המאמן”, אמר.

“בכל מחלקה, מחלקת הסקאוטינג, המנהל הספורטיבי, כולם צריכים לעשות את העבודה שלהם. אני אעשה את שלי במשך 18 חודשים ואז נמשיך הלאה. אני רק רוצה לומר שאני הולך להיות המנג’ר של הקבוצה הזו, לא רק המאמן. הייתי מאוד ברור לגבי זה. זה יסתיים בעוד 18 חודשים ואז כולם ימשיכו הלאה. זו הייתה ההסכמה. זה התפקיד שלי. לא להיות מאמן”.

רובן אמורים (IMAGO)

הוא הוסיף: “אם אנשים לא מסוגלים להתמודד עם גארי נווילים והביקורת על הכל, אנחנו צריכים לשנות את המועדון”. נוויל הוא אחד ממספר שחקני עבר בולטים של יונייטד שהעבירו לאחרונה ביקורת חריפה על המועדון. הקפטן לשעבר תיאר את התיקו הביתי מול וולבס, נועלת הטבלה, ב-30 בדצמבר כ”הגרוע שבגרועים”.

בחודש שעבר אמר פול סקולס, חברו של נוויל ל”מחזור 92”, כי אמורים “לא מבין” את מנצ’סטר יונייטד בשל העדפתו לשחק במערך הגנתי של שלושה בלמים עם כנפיים, דבר שסותר את המסורת של המועדון לשחק עם שחקני כנף. אמורים שינה את המערך לארבעה בהגנה בניצחון על ניוקאסל ב’בוקסינג דיי’, אך חזר למערך של שלושה בלמים במשחקים שלאחר מכן, כולל מול לידס.

בדיווח שפורסם לאחרונה נטען כי כריסטופר ויוול, ראש מחלקת הגיוס של יונייטד, ביקש מאמורים להתאים את המערך שלו לאחר הסבר מפורט במיוחד של מאמן פולהאם מרקו סילבה על הדרך שבה תכנן לנטרל אותו, לאחר ה-1:1 בקראייבן קוטג’ באוגוסט. אמורים אמר כי היו חילוקי דעות עם המועדון בנוגע למטרות רכש, ורמזים למתיחות גוברת עם מנהל הכדורגל ג’ייסון וילקוקס רק התחזקו.

שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)

תוכנית ה-18 החודשים של אמורים, אלא אם ההנהלה “תחליט לשנות”

כשנשאל האם הוא עדיין מרגיש שיש לו את אמון הנהלת יונייטד, אמר אמורים: “קודם כל, שמתי לב שקיבלתם מידע סלקטיבי על הכל. אני יודע שהשם שלי הוא לא תומאס טוכל, לא אנטוניו קונטה ולא ז’וזה מוריניו, אבל אני המנג’ר של מנצ’סטר יונייטד. וכך זה יהיה במשך 18 חודשים או עד שהדירקטוריון יחליט לשנות. אני לא מתכוון להתפטר. אני אעשה את העבודה שלי עד שיגיע מישהו אחר שיחליף אותי”.

בעוד גורמים ביונייטד ניסו לצייר תמונה של הרמוניה, דבריהם עומדים למבחן מול אמורים, שמונה ל”מאמן ראשי” כאשר המועדון הודיע על הגעתו כיורשו של אריק טן האח, שהיה המנג’ר, ב-1 בנובמבר 2024. אמורים עדיין מאמין שיונייטד צועדת בכיוון הנכון, למרות מאזן של ניצחון אחד בחמישה משחקים ושלושה ניצחונות ב-11 משחקים, מאז רצף הניצחונות היחיד שלו במועדון.

נותר לראות אם לדבריו תהיה השפעה מיידית כלשהי, אם כי קשה לראות כיצד המצב הנוכחי יכול להחזיק מעמד לאורך זמן. אמורים צפוי לשוב ולדבר עם התקשורת ביום שלישי בצהריים, לקראת נסיעת קבוצתו לברנלי בלילה שלאחר מכן.

רובן אמורים (IMAGO)

מאמן יונייטד מגבה את ששקו שמתקשה למצוא את הרשת

אמורים גם לא מקבל עזרה מהיכולת של החלוץ בנג’מין ששקו, שנרכש תמורת 73.7 מיליון ליש”ט. הסלובני כבש רק שני שערים ב-16 הופעות, והחמיץ הזדמנויות נוספות מול לידס, כולל ההזדמנות הטובה ביותר של האורחים לניצחון, כאשר שלח החוצה מקרוב מסירת רוחב נמוכה של ג’ושוע זירקזי משישה מטרים, למרות שהיה מול השער.

עברו כבר תשעה משחקים מאז שכבש לאחרונה, מול סנדרלנד ב-4 באוקטובר, וההחלטה לצרף את ששקו כמחליף לרסמוס הויילון, שעבר לנאפולי בהשאלה לאחר שתי עונות מאכזבות כחלוץ המרכזי של יונייטד וכבש תשעה שערים ב-21 משחקים, עומדת כעת בסימן שאלה. עם זאת, אמורים עצמו לא רואה את המצב בצורה כה חד משמעית.

“אני יודע שכחלוץ, אם אתה מחמיץ מצבים, המבקרים מבחוץ יגידו שהשחקן עשה הכל לא נכון, אבל כדי להחמיץ את המצבים שהוא מחמיץ, הוא קודם כול צריך להיות שם. זה הצעד הראשון. הוא רק צריך לכבוש שער אחד, ואז כל המשקל ייעלם והוא יהיה טוב יותר”, סיכם המאמן.