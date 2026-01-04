יום ראשון, 04.01.2026 שעה 21:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1329-2017לבאנטה19
1126-717אוביידו20

כוכב נולד: הערב המושלם של גונסאלו גארסיה

פודקאסט ריאל סיכם 1:5 על בטיס ומשחק חלומי של החלוץ: הנתונים, הכישלון עם אנדריק, ויניסיוס ורודריגו עשו שינוי והדרך שעשה צ'אבי אלונסו. האזינו

|
גונסאלו גארסיה חוגג (IMAGO)
גונסאלו גארסיה חוגג (IMAGO)

ריאל מדריד עם ניצחון ענק של 1:5 על בטיס בברנבאו בליגה הספרדית פתחה את שנת 2026 עם ניצחון ביתי מרשים ונשארה קרובה לברצלונה המוליכה בטבלה. זו הייתה הופעה גדולה דווקא נגד יריבת צמרת, דווקא בלי הכוכב הפצוע קיליאן אמבפה ודווקא לפני רצף משחקים מאתגר כולל בסופר קופה. 

הדבר המדהים הוא שחגיגת השערים הייתה של שלושה שחקנים ספרדים שגדלו במועדון והם “תוצרת בית”, כולל שלושער מושלם של גונסאלו גארסיה שחגג בערב לפנתיאון שהוא לא ישכח כל חייו בעמדת החלוץ. אפילו קיליאן אמבפה מחא כפיים על הגולים המדהימים שלו, שהולידו נתון מיוחד על הכוכב החדש שנולד במדריד.

אסי ממן, חמי אלמוג ואושרי דודאי סיכמו בפודקאסט ריאל מדריד את המשחק: ילד הפלא שפתח בחוד וחגג, הכישלון המערכתי עם אנדריק, היכולת של ויניסיוס ורודריגו שעשו שינוי, הדרך שעבר צ’אבי אלונסו כמאמן וההחלטה שהביאה את הקבוצה להתפוצצות על הדשא. וגם: מאבק האליפות, הפציעות החריגות בסגל, ההחלטה לגבי חלון ההעברות החורפי, והיציאה לסופר-קופה. האזינו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
