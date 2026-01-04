נערים ג’: תזוזות בצמרת הליגה בארצית צפון

סופ"ש מרתק בגזרת מאבקי הצמרת במחוז הצפוני של הליגה הארצית שנתון נערים ג', שבשלב הביניים של העונה מציג תמונת מצב מעניינת, כשבין המקום השישי בו מדורגת בית"ר חיפה למקום הראשון אותו כבשה הפועל חיפה מפרידות שש נקודות בלבד - הרבה בשל התוצאות שהושגו במשחקי סופ"ש - שגרמו לחלק העליון של הטבלה להפוך צפוף עוד יותר. הימים הקרובים יתמקדו במשחקיהן של הקבוצות מהחלק התחתון בטבלה.



בית"ר עירוני נהריה - עירוני נשר 1:0

הקבוצה מהגליל המערבי הוליכה בגאון את הטבלה - בהמשך ישיר לעונה הקסומה בליגת חוף של שנתון ילדים א', אותה סיימה עם המאזן הטוב בליגה, שהיה גם נקי מהפסדים. במוצאי השבת ספגה הקבוצה הפסד ראשון מזה כעונה וחצי - 1:0 במשחק מול עירוני נשר - שמדורגת במקום ה-12 בטבלה, שבסיום העונה מקנה הישארות בליגת המשנה הצפונית החדשה שתוקם.



שער שכבש בתוספת הזמן של המשחק ליאם בן שושן, בבעיטה חופשית מכ-25 מטרים, עשה את ההבדל בין הקבוצות והעניק לנשר ניצחון חשוב. נהריה בעקבות ההפסד ירדה מפסגת הטבלה למקום השלישי, כשלזכותה מאזן נקודות זהה לזה של קבוצת "צו פיוס" של הפועל עכו, שעלתה למקום השני.

נשר נערים ג' (באדיבות המועדון)





אדיר בן אברהם, מאמן נשר, אמר בסיום: "היה משחק מאוד שקול. אין ספק שנהריה יודעת להניע את הכדור בצורה מצוינת ולאתגר מבחינה התקפית, אבל ההגנה שלנו עמדה יפה מאוד מול ניסיונות נהריה לכבוש. ההגנה שלנו במקום הרביעי בטבלת הספיגות, אבל שילמנו מחיר יקר בכמה משחקים על ספיגת שערים בדקות הסיום. אני שמח שהפעם ידענו להימנע מטעויות וגם הצלחנו לנצח קבוצה איכותית ומצליחה. אנחנו עוברים תהליך של חיבור, זו קבוצה חדשה שבניתי כמעט מאפס. המטרה להמשיך לעבוד קשה, לבוא לכל משחק הכי מוכנים שיש, להנות מכדורגל ולהשיג את המטרות שלנו. זו קבוצה עם חבר'ה שנלחמים ועובדים מאוד קשה, מגיע להם להצליח".



הפועל חיפה - הפועל כרמיאל 1:3

הפועל חיפה התבשרה על עלייתה לפסגת הטבלה, מספר שעות לאחר שחוללה מהפך במשחק הביתי מול הפועל כרמיאל, שמדורגת במקום ה-11. הפועל חיפה מקדימה כעת בנקודה אחת את בית"ר עירוני נהריה ושכנתה הגאוגרפית, הפועל עכו.



שער שכבש פלג ברדה העלה את האורחים ליתרון בדקה ה-35, אך בליץ חיפאי על שער כרמיאל הניב שלושה שערים בתוך 18 דקות: בדקה ה-46 רוי צמח כבש שער שוויון 1:1, בדקה ה-57 אורי לחיאני כבש שער מהפך, בדקה ה-64 ליעד ברגר קבע את תוצאת המשחק - 1:3 אדום.

הפועל חיפה נערים ג' (באדיבות המועדון)





ניר לופו, מאמן הפועל חיפה, אמר בסיום: "זה היה משחק שמסמל הרבה ממה שעובר עלינו העונה – מאבק, אופי ואמונה. השחקנים נתנו את הלב על המגרש, וגם ברגעים לא פשוטים המשיכו להילחם אחד בשביל השני, וזה משהו שמאוד מרגש לראות כמאמן. העליה למקום הראשון היא לא מקרית. זו תוצאה של דרך, של עבודה יומיומית ושל חיבור אמיתי בין השחקנים והצוות. הפועל חיפה זה מועדון עם נשמה, ואנחנו מרגישים את האחריות להחזיר אותו למקום הראוי לו".



ניר לופו המשיך במסר ישיר להמשך העונה: "המטרה שלנו ברורה וחדה - להביא את הפועל חיפה למקום הטבעי שלה – ליגת העל. ינואר בפתח, אנחנו נעשה את ההתאמות והחיזוקים הנדרשים כדי להיות חזקים יותר ולהיאבק עד הסוף על האליפות. יש עוד דרך ארוכה, אבל עם האמונה, המחויבות והלב שיש בקבוצה הזאת – הכול אפשרי".



מכבי חיפה/חוף הכרמל - הפועל עכו 2:2

במשחק שפתח את המחזור הצליחה מכבי חיפה/חוף הכרמל, שמדורגת במקום השמיני ורחוקה כעת תשע נקודות מהפסגה, למנוע מהפועל עכו לטפס לפסגת הטבלה.



שער שכבש עמית דריי העלה את הירוקים ליתרון 0:1 בדקה ה-27, אך צמד שערים שכבש אלעד תורג'מן בתוך שתי דקות (33,35) חולל מהפך. המילה האחרונה הייתה של נועם אלימלך, שכבש שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן, שקבע שוויון 2:2, שמעלה את עכו למקום השני ובמרחק נקודה מהפסגה.



יתר התוצאות במשחקי השבת (מיקום הקבוצות בסוגריים):

(4) בית"ר טוברוק - (14) הפועל עפולה - 1:3 (כבש לטוברוק: רועי מכלוף - שלושער. כבש לעפולה: אליחי אלמהו)



(6) בית"ר חיפה - (13) מכבי צור שלום - 1:4 (כבשו לחיפה: תאמר ח'טיב - צמד, איתי רמלר, יוסף סופי. כבש לצור שלום: אלעד כהן).



(18) מכבי אחי נצרת - (10) הפועל נוף הגליל - 2:1 (כבשו לנוף הגליל: סאלח אל דין גדיר, מורי דוידוב. כבש לנצרת: הארז דעקה).