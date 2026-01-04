יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3714-3016הפועל ת"א1
3317-3816מכבי חיפה2
3216-3816מכבי ת"א3
3225-4516מכבי נתניה4
3021-3116מכבי פ"ת5
3019-2816הפועל ב"ש6
2827-2916בית"ר ירושלים7
2618-2516בני יהודה8
2626-3216הפועל פ"ת9
2124-2216מ.ס. אשדוד10
1932-2116עירוני ק"ש11
1825-2616הפועל כפ"ס12
1730-2716הפועל רעננה13
1533-2016הפועל ראשל"צ14
1535-1716מכבי הרצליה15
1045-2816הפועל רמה"ש16
1039-1516הפועל חיפה17
444-1816הפועל עכו18

נוער: עידן ויינברג חתם במכבי ת"א עד 2028

העתיד בקריית שלום: בלם קבוצת הנוער של הצהובים-כחולים, שכבר משתלב באימוני הקבוצה הבוגרת האריך את חוזהו במועדון: "מבטיח לעשות הכל כדי לתרום"

|
בן מנספורד, עידן ויינברג ואדם קידן (האתר הרשמי של מכבי ת
בן מנספורד, עידן ויינברג ואדם קידן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

זמן קצר לפני פתיחת חלון ההעברות בליגות הנוער הודיעה היום (ראשון) הנהלת מכבי ת"א על החתמתו לעונה נוספת של בלם קבוצת הנוער, עידן ויינברג, יליד 2007. ויינברג, שחתם במאי 2024 על חוזה לשלוש עונות, מאריך את ההתקשרות עם המועדון בעונה נוספת מעבר לחוזה, שנפתח ושודרג. 

עידן ויינברג עושה דרך ארוכה ורצופה במחלקת הנוער של מכבי ת"א, שהחלה בבית הספר לכדורגל של שלוחת הצפון, דרך קבוצות הליגה של השלוחה, צליחה של שלב האיחוד בין קבוצות הדרום והצפון בסיום שנתון ילדים א' ועד לקבוצת הנוער, בשורותיה רשם בעונה זו 17 הופעות - 16 מהן מלאות ועוד אחת כמעט מלאה, שכן במשחק הדרבי מול הפועל ת"א, שניצחה 1:2, הוחלף השחקן בתוספת הזמן של המשחק. בעונה שעברה, עונת הבכורה של השחקן בקבוצת הנוער, רשם השחקן 30 הופעות בכל המסגרות - 24 מהן היו מלאות. 

עידן ויינברג שיתף בתחושותיו באתר הרשמי של מכבי ת"א: "שמח ונרגש לחתום במועדון בו גדלתי ומבטיח לעשות את הכל, בכל אימון ובכל משחק על מנת להמשיך בהתפתחות שלי ולתרום להצלחת המועדון".

