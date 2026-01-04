נוער: עידן ויינברג חתם במכבי ת"א עד 2028

זמן קצר לפני פתיחת חלון ההעברות בליגות הנוער הודיעה היום (ראשון) הנהלת מכבי ת"א על החתמתו לעונה נוספת של בלם קבוצת הנוער, עידן ויינברג, יליד 2007. ויינברג, שחתם במאי 2024 על חוזה לשלוש עונות, מאריך את ההתקשרות עם המועדון בעונה נוספת מעבר לחוזה, שנפתח ושודרג.

עידן ויינברג עושה דרך ארוכה ורצופה במחלקת הנוער של מכבי ת"א, שהחלה בבית הספר לכדורגל של שלוחת הצפון, דרך קבוצות הליגה של השלוחה, צליחה של שלב האיחוד בין קבוצות הדרום והצפון בסיום שנתון ילדים א' ועד לקבוצת הנוער, בשורותיה רשם בעונה זו 17 הופעות - 16 מהן מלאות ועוד אחת כמעט מלאה, שכן במשחק הדרבי מול הפועל ת"א, שניצחה 1:2, הוחלף השחקן בתוספת הזמן של המשחק. בעונה שעברה, עונת הבכורה של השחקן בקבוצת הנוער, רשם השחקן 30 הופעות בכל המסגרות - 24 מהן היו מלאות.

עידן ויינברג שיתף בתחושותיו באתר הרשמי של מכבי ת"א: "שמח ונרגש לחתום במועדון בו גדלתי ומבטיח לעשות את הכל, בכל אימון ובכל משחק על מנת להמשיך בהתפתחות שלי ולתרום להצלחת המועדון".