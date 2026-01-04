כמו בהפועל, רק נגד ההתאחדות: אשדוד במחאה

אם לפני כחודש אוהדי הפועל תל אביב החלו במחאה שהיכתה גלים כאן בספורט, אז הפעם אוהדי אשדוד החלו במחאה באותו המקום, באצטדיון בלומפילד. כנראה שלקהל של המועדון הדרום נמאס מההחלטות של השופטים נגדו, והוא הביעו את זעמם עם חולצה משלהם.

החולצה של הפועל ת”א לפני כחודש הייתה עם שלושה סמלים ואיקס עליהם, כולל של המשטרה, מה שגרם לבלגן. של אשדוד? אותו משפט בדמות “against the scum” ולוגו וגם איקס על הלוגו, רק שבמקרה הזה לוגו של ההתאחדות לכדורגל.

אוהדי מ.ס אשדוד במפגן מחאה (שחר גרוס)

בנוסף לקהל, גם האיש החזק במועדון ג’קי בן זקן שם את החולצה הזו כדי למחות על החלטות השופטים. האירוע האחרון שהרתיח את אנשי אשדוד היה נגד אותה הפועל ת”א, לפני כשבוע, בגביע, כשמוחמד עמאר קיבל כרטיס צהוב שני שלא היה.