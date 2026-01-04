״השחקנים מבינים את חומרת העניין ומתנצלים״

לאחר ההפסד הצורב אמש (שבת) 4:0 לעירוני טבריה, לא היה רגוע במכבי נתניה, כאשר האוהדים כעסו על כך שמרבית השחקנים לא הגיעו להודות ולהתמודד עם האוהדים שהגיעו.

הערב, פרסמה הקבוצה הודעה המתייחסת לנושא: ״בסיום המשחק אתמול התרחש אירוע שאנו רואים בחומרה רבה - חלק משחקני הקבוצה לא ניגשו לאוהדים שהגיעו מרחוק כדי לתמוך בנו״, נכתב.

״זה לא מה שאנחנו מייצגים, וזה לא הסטנדרט שלנו. השחקנים עצמם מבינים את חומרת העניין ומצטערים על כך. הנהלת הקבוצה תפעל בנחישות למנוע הישנות מקרים כאלה. אנו מתנצלים בפני קהל האוהדים המסור שלנו: אתם הגעתם, השקעתם ובאתם לעודד ואתם ראויים לכבוד מלא. נעשה טוב יותר״.