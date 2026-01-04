יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3714-3016הפועל ת"א1
3317-3816מכבי חיפה2
3216-3816מכבי ת"א3
3225-4516מכבי נתניה4
30 21-3116מכבי פ"ת5
3019-2816הפועל ב"ש6
2827-2916בית"ר ירושלים7
2618-2516בני יהודה8
2626-3216הפועל פ"ת9
2124-2216מ.ס. אשדוד10
1932-2116עירוני ק"ש11
1825-2616הפועל כפ"ס12
1730-2716הפועל רעננה13
1533-2016הפועל ראשל"צ14
1535-1716מכבי הרצליה15
1045-2816הפועל רמה"ש16
1039-1516הפועל חיפה17
444-1816הפועל עכו18

נוער: הפועל פ"ת בצעד ענק לפלייאוף העליון

הפועל פ"ת בעמדה מצוינת להבטחת מקומה בפלייאוף העליון, לאחר שהביסה 0:5 את עירוני קריית שמונה, שהגיעה למשחק בליגת העל לנוער בסגל חסר מאוד

|
שחקני הנוער של הפועל פ
שחקני הנוער של הפועל פ"ת (עמרי שטיין)

המחזור ה-16 בליגת העל, המהווה את המחזור הלפני אחרון של הליגה הסדירה, הסתיים לפני זמן קצר (ראשון) במשחק שנערך באצטדיון המושבה בפ"ת, שם הביסה הפועל פ"ת את עירוני קריית שמונה בתוצאה 0:5.

קריית שמונה הגיעה למשחק בסגל קצר, הן בשל שחקנים פצועים ומורחקים והן בשל שחקנים שנשלחו לתגבר את סגל הקבוצה הבוגרת למשחק הערב מול בית"ר ירושלים, בהם הקשרים יובל כראדי, עילאי בן דוד ויהונתן מלכה. בקבוצה הצפונית תגברו את הסגל עם שחקנים ילידי 2009 שניים מהם, זוהר פרנקל ושחקן ההתקפה המצטיין, זיד עפיפי, עלו כמחליפים במחצית השנייה - וערכו הופעת בכורה בקבוצת הנוער.

קרית שמונה, שמדורגת בחלק התחתון של מרכז הטבלה, אמנם מוחרגת מירידה, בשל השפעות המלחמה על פעילות מחלקת הנוער, אך נחושה להוכיח שראויה בזכות למקומה בליגת העל - והיא קיוותה למרות הכל לחזור עם תוצאה טובה לביתה. הפועל פ"ת ידעה, שהיא אינה יכולה להרשות לעצמה להפסיד נקודות במשחק זה, אם ברצונה להגיע למחזור האחרון של הליגה הסדירה, כשהיא תלויה בעצמה בכל מה שקשור להבטחת המקום בפלייאוף העליון.

הקשר נעם כהן (2008), שרשם לאחרונה שתי הופעות כמחליף בקבוצת הבוגרים של הפועל פ"ת - במשחק הניצחון אתמול 1:4 על בני ריינה ובמשחק הניצחון  1:2 על הפועל כרמיאל, הגיע למשחק ממוקד מטרה והמשיך להיות פקטור מרכזי במשחק ההתקפה של קבוצת הנוער. בדקה ה-27 מסירת עומק מוצלחת מצאה את החלוץ עומרי כהן (2008) - שבעט מהרחבה לרשת והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. שער מספר 13 העונה למלך שערי הפועל פ"ת, בנו של שוער העבר - אוהד כהן.

נעם כהן (מימין) ועמרי כהן חוגגים (צילום: מדיה מחלקת הנוער הפועל פ"ת)נעם כהן (מימין) ועמרי כהן חוגגים (צילום: מדיה מחלקת הנוער הפועל פ"ת)

בדקה ה-39 מסירה של המגן השמאלי, בן גרמה (2007) מצאה ברחבה את חלוץ נבחרת הנוער, יואב סולל (2007), שבעט לרשת ובשערו השמיני העונה הכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2.

בדקה ה-43 הגיע הזמן של עומרי כהן לפרגן לגמול לנעם כהן, שהשתלט על כדור שנמסר אליו, חלף על שחקן הגנה ועל השוער האורח בדרך לכיבוש שער חמישי העונה, שקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:3 לזכות הפועל פ"ת.

בדקה ה-58 מסירת עומק שטוחה מצאה את יואב סולל בקצה השמאלי של רחבת קרית שמונה, סולל חדר לרחבה, בעט לרשת, השלים צמד וסלל את דרכו לכיבוש שער ליגה תשיעי העונה - 0:4 להפועל פ"ת.

יואב סולל (רועי קור)יואב סולל (רועי קור)

בדקה ה-71 שער על טהרת הבלמים של הפועל פ"ת: הקפטן עידו טסה (2007) הגביה בעיטת קרן מצד ימין, עומרי רוזנצוויג (2008) נגח מקרוב לרשת וקבע את תוצאת המשחק - 0:5 לזכות הפועל פ"ת.

ניצחון גדול לחניכיו של בן קפלן, שמוצאים עצמם במקום השביעי בטבלה עם 28 נקודות, כשהם מקדימים בזכות יחס שערים עדיף את בית"ר ירושלים. השתיים מקדימות בשתי נקודות את בני יהודה ת"א, שמדורגת במקום התשיעי המוביל לפלייאוף התחתון. 

מחזור הסיום של הליגה הסדירה מזמן להפועל פ"ת משחק חוץ מאתגר מול מוליכת הטבלה, הפועל ת"א - שמקדימה אותה בתשע נקודות. בית"ר ירושלים תתארח אצל הפועל כפר סבא - שמדורגת במקום ה-11 בטבלה. בני יהודה ת"א תתארח אצל הפועל רעננה - שמדורגת במקום ה-13 בטבלה. לעומתן, עירוני קרית שמונה תתארח אצל העולה החדשה, מכבי הרצליה - שמקדימה בחמש נקודות את הקו האדום.

למעבר לכתבת סיכום משחקי השבת בליגת העל לנוער, הקליקו כאן

