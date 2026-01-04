מרוקו ברבע הגמר אחרי 0:1 על טנזניה, דיאס כבש

מאני טיים באליפות האפריקה. הטורניר הכי יוקרתי ביבשת מתקיים בימים אלו והיום (ראשון) נערכה לה הנגלה השנייה מתוך ארבע בשמינית הגמר. תחילה הפייבוריטית הגדולה מרוקו עלתה לדשא וניצחה 0:1 את טנזניה, כאשר בהמשך דרום אפריקה תשחק נגד קמרון (21:00).

מרוקו – טנזניה 0:1

המארחת והפייבוריטית הגדולה לא נתקלה בחיים קלים יותר מידי במפגש שלה, אבל בסוף הכוכב הגדול שלה ושחקן ריאל מדריד ברהים דיאס עשה את ההבדל עם שער ניצחון יקר בדקה ה-64. הגול של הקשר נתן למרוקו את הכרטיס לרבע הגמר, והמסע שלה לעבר הזכייה עדיין חי וקיים. מי שערך בכורה שלו בהרכב הפותח הוא אשרף חכימי, שהיה בספק גדול לטורניר, אבל הצליח לעלות לכמעט חצי שעה במשחק האחרון בבתים ולפתוח ב-11 נגד טנזניה, כשהוא אף בישל את הגול לדיאס.