ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

ג'ירונה כבר יודעת: המפתח לסגירתו של טר שטגן

במועדון הצנוע יודעים שמדובר בעסקה קשה, כזו שתיסגר רק בסיום חלון ההעברות. השוער מסתכל על המעבר בעין חיובית, אך רוצה למצות את סיכוייו בברצלונה

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

לאחרונה דווח בספרד שג’ירונה מתכוונת ללכת עד הסוף בניסיון לצרף את מארק-אנדרה טר שטגן, ידיעה שזכתה להדים רבים ואושרה גם על ידי מיצ’ל, מאמן ג’ירונה. האמת היא שבהנהלת הקבוצה יודעים שמדובר באופציה קשה מאוד, ואפילו כזו שצפויה להימשך זמן רב. ייתכן עד סגירת חלון ההעברות, ואולי רק בסוף חודש ינואר.

טר שטגן רוצה למצות עוד קצת את סיכוייו המעטים בברצלונה, אך מסתכל בעין חיובית על השאלה לג’ירונה עד סוף העונה, ואת זה יודעים כל הצדדים. בזה בדיוק נאחזים האדומים-לבנים. הנושא המרכזי הוא כמובן הכלכלי. לג’ירונה כמעט ואין מרווח תמרון בתקרת השכר כדי להציע לברצלונה משהו שיחסוך לה חלק מהשכר הגבוה של השוער הגרמני.

יש מי שחושב שהעזיבה האפשרית של השוער הקרואטי הבין-לאומי ליבאקוביץ’, שמחפש בימים אלה יעד חדש, יכולה להיות הפתרון, אך המציאות היא שהבלקני הרוויח בקבוצה שכר של כ-300,000 אירו בלבד, כך שמרווח התמרון של המועדון נותר מצומצם מאוד. לכן, כמו שנאמר, צריך סבלנות, זהו המפתח. זה יהיה נושא ארוך ומסובך יותר מכפי שחלק היו רוצים.

0:2 לברצלונה בדרבי, אולמו עם שער פנטסטי

בנושא אחר, לוח השנה של הכדורגל הספרדי עשה תרגיל לא פשוט לשחקנים המקצוענים שצריכים להתחרות במהדורה הקרובה של הסופר קאפ הספרדי, שתצא לדרך ביום רביעי הקרוב בג’דה, ערב הסעודית. לאחר הגרלת חצאי הגמר נקבע כי ברצלונה תשחק ביום רביעי, 7 בינואר, מול אתלטיק בילבאו של ארנסטו ואלוורדה. מאחר שההכנות יתקיימו ביום שלישי, יום המלכים, עם האימונים הרשמיים ומסיבות העיתונאים, המשלחת הקטלונית תצא לדרך כבר היום מעיר הבירה הקטלונית.

השחקנים הוזמנו לשדה התעופה לשעה 10:30 בבוקר, כדי להגיע לג’דה כמעט בליל יום המלכים. לא מעט משחקני הסגל הבכיר של ברצלונה הם הורים לילדים קטנים, מה שיוצר קושי משפחתי לא מבוטל. אלה הם תנאי המקצוע. לברצלונה יש שתי תוכניות לחזרה. אם תפסיד בחצי הגמר, היא תחזור לפנות בוקר של יום רביעי כדי להתחיל מיד בהכנות לשמינית גמר גביע המלך, כשהיריבה תיקבע בזמן שהקבוצה עדיין תהיה על אדמת ערב הסעודית. אם תצליח להעפיל לגמר, החזרה תהיה ישירות משדה התעופה בג’דה לאחר סיום המשחק, עם טיסה במהלך הלילה שבין יום ראשון ליום שני.

