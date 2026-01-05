ג'ירונה כבר יודעת: המפתח לסגירתו של טר שטגן

לאחרונה דווח בספרד שג’ירונה מתכוונת ללכת עד הסוף בניסיון לצרף את מארק-אנדרה טר שטגן, ידיעה שזכתה להדים רבים ואושרה גם על ידי מיצ’ל, מאמן ג’ירונה. האמת היא שבהנהלת הקבוצה יודעים שמדובר באופציה קשה מאוד, ואפילו כזו שצפויה להימשך זמן רב. ייתכן עד סגירת חלון ההעברות, ואולי רק בסוף חודש ינואר.

טר שטגן רוצה למצות עוד קצת את סיכוייו המעטים בברצלונה, אך מסתכל בעין חיובית על השאלה לג’ירונה עד סוף העונה, ואת זה יודעים כל הצדדים. בזה בדיוק נאחזים האדומים-לבנים. הנושא המרכזי הוא כמובן הכלכלי. לג’ירונה כמעט ואין מרווח תמרון בתקרת השכר כדי להציע לברצלונה משהו שיחסוך לה חלק מהשכר הגבוה של השוער הגרמני.

יש מי שחושב שהעזיבה האפשרית של השוער הקרואטי הבין-לאומי ליבאקוביץ’, שמחפש בימים אלה יעד חדש, יכולה להיות הפתרון, אך המציאות היא שהבלקני הרוויח בקבוצה שכר של כ-300,000 אירו בלבד, כך שמרווח התמרון של המועדון נותר מצומצם מאוד. לכן, כמו שנאמר, צריך סבלנות, זהו המפתח. זה יהיה נושא ארוך ומסובך יותר מכפי שחלק היו רוצים.

0:2 לברצלונה בדרבי, אולמו עם שער פנטסטי

בנושא אחר, לוח השנה של הכדורגל הספרדי עשה תרגיל לא פשוט לשחקנים המקצוענים שצריכים להתחרות במהדורה הקרובה של הסופר קאפ הספרדי, שתצא לדרך ביום רביעי הקרוב בג’דה, ערב הסעודית. לאחר הגרלת חצאי הגמר נקבע כי ברצלונה תשחק ביום רביעי, 7 בינואר, מול אתלטיק בילבאו של ארנסטו ואלוורדה. מאחר שההכנות יתקיימו ביום שלישי, יום המלכים, עם האימונים הרשמיים ומסיבות העיתונאים, המשלחת הקטלונית תצא לדרך כבר היום מעיר הבירה הקטלונית.

השחקנים הוזמנו לשדה התעופה לשעה 10:30 בבוקר, כדי להגיע לג’דה כמעט בליל יום המלכים. לא מעט משחקני הסגל הבכיר של ברצלונה הם הורים לילדים קטנים, מה שיוצר קושי משפחתי לא מבוטל. אלה הם תנאי המקצוע. לברצלונה יש שתי תוכניות לחזרה. אם תפסיד בחצי הגמר, היא תחזור לפנות בוקר של יום רביעי כדי להתחיל מיד בהכנות לשמינית גמר גביע המלך, כשהיריבה תיקבע בזמן שהקבוצה עדיין תהיה על אדמת ערב הסעודית. אם תצליח להעפיל לגמר, החזרה תהיה ישירות משדה התעופה בג’דה לאחר סיום המשחק, עם טיסה במהלך הלילה שבין יום ראשון ליום שני.