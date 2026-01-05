יום שני, 05.01.2026 שעה 08:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"נגיחות, טילים ועקבים - גונסאלו חלוץ לפי הספר"

ב'מארקה' פרגנו בענק לכובש השלושער בריאל מדריד: "3 גולים מרהיבים, אלונסו מחויב אליו בהיעדרו של אמבפה. ההימור לא יכול היה להשתלם טוב יותר"

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ההיעדרות של קיליאן אמבפה אינה חיסרון שגרתי. מדובר באובדן של מלך השערים של ריאל מדריד בפער גדול מאז הגעתו לפני שנה וחצי. ללא האדריכל של מרבית העוצמה ההתקפית שלה, צ'אבי אלונסו הפתיע את כולם כשהעדיף את גונסאלו גארסיה כדי למלא את מקומו של הצרפתי אמש (ראשון) ב-1:5 על בטיס.

ברוב הדיונים שלפני המשחק נחשב שילובו של גולר בהרכב הפותח כמעט למובן מאליו, כדי לנהל את ההתקפה לצד ג’וד בלינגהאם, עם ויניסיוס ורודריגו בחוד. אך נראה שמאמן ריאל מדריד איבד מעט מהאמון בטורקי, שנותר על הספסל, משום שבחר ללכת עם מספר 9 קלאסי, כשמשני צדדיו שני הברזילאים.

“חלוץ לפי הספר: נגיחות, טילים ועקבים. שלושה שערים מרהיבים מאשרים את המחויבות של צ'אבי אלונסו לשחקן מחלקת הנוער בהיעדרו של אמבפה”, פרגנו ב’מארקה’. “ההימור לא יכול היה להשתלם בצורה מרשימה יותר. גונסאלו שלף את ספר ההדרכה של החלוץ המרכזי הקלאסי והוביל את הקבוצה לנתיב הניצחון מול בטיס, שהחזיקה מעמד עד לשער השני שלו, יצירת אומנות של ממש”.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

“הנגיחה שפתחה את הסכר הייתה גם שער הליגה הראשון של גונסאלו, ולא פחות מאשר בברנבאו. אחרי הופעת הפריצה שלו בגביע העולם למועדונים, שם סיים כמלך השערים עם חמישה שערים ובישול וזכה בנעל הזהב, העונה לא הייתה פשוטה עבור בוגר מחלקת הנוער. הוא הרוויח את מקומו במועדון, למרות עניין מכמה קבוצות שביקשו לפחות לצרף אותו בהשאלה. החלוץ בן ה-21 בחר להישאר בריאל מדריד, אף שידע שדקות המשחק יהיו מוגבלות”, ציינו בספרד.

“הצל של אמבפה גדול על כל שחקן התקפה, במיוחד על מספר 9 קלאסי. היעדרותו של קיליאן פתחה את הדלת להרכב, וגונסאלו, כפי שכבר הראה בגביע העולם למועדונים, הוכיח שהוא ראוי לכך. הוא ניצל את ההזדמנות והוביל את קבוצתו לניצחון חשוב, כזה שהיה נחוץ במיוחד אחרי הניצחון של ברצלונה בדרבי. כעת מביטים קדימה לערב הסעודית, שם בריאל מדריד עדיין לא יודעים אם אמבפה יהיה כשיר, לפחות למשחק הראשון, ב-8 מול אתלטיקו”, סיכמו במדריד.

