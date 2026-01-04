יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1329-2017לבאנטה19
1126-717אוביידו20

"הופעה חלומית של גארסיה, הוא דוגמא לצעירים"

מאמן ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו, פרגן לחלוץ שכבר שלושער ב-1:5 על בטיס: "היה מאוד להוט לשחק והוכיח זאת", "נרגשים לקראת הסופר קופה מול אתלטיקו"

|
צ'אבי אלונסו (La Liga)
צ'אבי אלונסו (La Liga)

ריאל מדריד השיגה הערב (ראשון) ניצחון חשוב מאוד מול ריאל בטיס במסגרת המחזור ה-18 של הליגה הספרדית, אחרי 1:5 גדול בתום 90 דקות עם חגיגה ספרדית של החלוץ הצעיר, גונסאלו גרסיה, שכבש שלושער והראה שיש תחליף ראוי לאמבפה במדריד.

לאחר המשחק דיבר מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו: “אנחנו מאוד שמחים להתחיל את השנה החדשה בצורה טובה עם הופעה מצוינת. שיחקנו בצורה מאוד איכותית, אני אוהב שאנחנו משחקים בצורה כל כך משכנעת בבית”. לקראת המפגש מול אתלטיקו אמר: “אנחנו מאוד נרגשים לקראת המפגש בסופר קופה, הדרבי צריך להיות מאוד מרגש ובתקווה שבסיומו נעפיל לגמר”.

אלונסו גם שיבח את חלוצו הצעיר: “אני מאוד שמח בשביל גונסאלו, זו הופעה חלומית בשבילו. הוא היה מאוד נרגש לשחק היום והוכיח זאת עם שלושער, הוא דוגמא לכל הילדים הצעירים”.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

על הבוס שספג ויני מהקהל: “הוא מאוד חשוב לנו ויהיה מאוד חשוב גם במשחק הבא. הוא היה מצוין היום, יצר מצבים והביא שינוי”. על מצבו של קמאבינגה: “לרוע המזל, הוא לא הצליח להשלים רצף משחקים בגלל פציעות, אבל בכל פעם שהוא משחק, הדינמיות, האנרגיה ויכולת הובלת הכדור שלו תמיד מועילים לנו”.

פדה ואלוורדה פרגן לחברו לקבוצה: “ברכות לגונסאלו, זה היה היום שלו. הוא עובד כל כך קשה ומגיע לו שהערב העבודה השתלמה. עכשיו זה הזמן לנוח, ננצל את ההפוגה ונגיע לסופר קופה הכי מוכנים שיש עם כל מה שיש לנו”.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

גם ראול אסנסיו שיתף לאחר שהרשית וריגש: “חיכיתי לזה המון זמן, סוף סוף אני מבקיע שער. יש כאן ילד שחולה בלוקמיה שבא לצפות בנו, אני מקדיש לו את השער, הוא קמע המזל שלי ונזמין אותו עוד הרבה פעמים”.

