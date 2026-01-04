"עוצר נשימה, מדהים": ספרד בטירוף מגארסיה

כוכב נולד בריאל מדריד. הוא כבר נולד בגביע העולם למועדונים, אבל התקשה מאז לבוא לידי ביטוי ופציעת קיליאן אמבפה סידרה לגונסאלו גארסיה הזדמנות להזכיר לכולם מאיזה חומר הוא עשוי. החלוץ הצעיר הבריק עם שלושער יוצא דופן ב-1:4 של ריאל מדריד על ריאל בטיס היום (ראשון), כשכל גול יותר יפה מהשני.

בספרד התענגו על גארסיה: “עוצר נשימה, זה שלושער חלומי, אין מילים על ביצועים כאלו. הצד הטכני, הצד הפיזי, הכל מהכל, כל גול מרהיב יותר מהקודם”. עיתונאי ב’אס’ אף הכריז: “צ’אבי אלונסו חייב להפסיק לפחד, הוא יכול לפתוח מידי פעם עם רודריגו בימין, אמבפה בשמאל וגארסיה חלוץ, מגיע לגארסיה קרדיט אחרי משחק כזה”.

ב’מארקה’ הוסיפו: “חריג מאוד, כי הוא שחקן חריג מאוד. חלוץ 9 אמיתי. הוא סיפק סיומת של שחקן קלאס, עוד סיומת של שחקן פיזי, עוד סיומת של שחקן מהיר, הכל מהכל מהכל על הדשא בבנרבאו. מסיבה בברנבאו וגונסאלו גארסיה ניצח על התזמורת, משחק שהוא יזכור למשך כל חייו”.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

עד כה העונה לגארסיה לא היה אפילו שער אחד, ובמשחק אחד הוא רשם שלושה. נזכיר שבגביע העולם למועדונים הוא סיים כמלך השערים של הטורניר עם ארבעה גולים, כשהוא ניצל פציעה של אמבפה, כמו שעשה גם נגד בטיס. גארסיה הוחלף בדקה ה-88 וזכה לתשואות אדירות מכל יושבי האצטדיון, שנעמדו על הרגליים והריעו לו.