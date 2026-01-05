יום שני, 05.01.2026 שעה 09:07
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3713-2617נאפולי3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2617-2517בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2328-2018טורינו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1225-1318פיזה20

"סולומון דורש את הכדור", "הראה למה בחרו בו"

בפירנצה מתלהבים מהבכורה של הישראלי בפיורנטינה, והוא קיבל ציון אחיד של 6.5 במספר כלי תקשורת: "הופעה טובה וכדור מבריק". וגם: הסוכן שיצא להגנתו

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה פתחה את מסע ההישרדות שלה בליגה האיטלקית עם ניצחון 0:1 על קרמונזה, ניצחון שני בלבד שלה העונה, וכזה שהגיע בדיוק עם הבכורה של מנור סולומון, שנכנס כמחליף במחצית השנייה והשפיע באופן מיידי. בתקשורת האיטלקית סימנו את הישראלי כאחת הדמויות המרכזיות במשחק, גם אם לא פתח בהרכב, וציינו שוב ושוב את התרומה הישירה שלו לשער הניצחון במשחק בו הראה נוכחות וביטחון.

באתר ‘Viola News’ החמיאו לסולומון והעניקו לו ציון 6.5, תוך הדגשת האופי שבו נכנס למשחק: “בכורה מיידית. הוא דורש את הכדור עם אישיות, מחפש כל הזמן את המהלך הנכון, גם אם איבד את הכדור לא מעט פעמים, ובסופו של דבר הוא מוצא את הפעולה המדויקת שמובילה לשער”. באתר הדגישו את הנכונות של סולומון לקחת אחריות כבר מהופעתו הראשונה, גם במחיר של סיכון.

גם ב-’FirenzeViola’ שמו דגש על התרומה הישירה שלו לשער המכריע וכתבו: “סולומון נכנס בדקה ה-65, התחיל באגף ימין ועבר לשמאל לאחר כניסתו של פורטיני, אבל מעל הכל זו ההגבהה שלו שממנה הגיע שער הניצחון של מויזה קין”. גם שם קיבל ציון 6.5.

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

ב-’SpaceViola’ הדגישו את העיתוי שבו השפיע הישראלי: “מנור סולומון נכנס בדקה ה-66, ובדיוק כשהיה נדמה שכבר לא יגיע שער, הוא מספק את הקרוס שמעניק לפיורנטינה את היתרון”. גם כאן סולומון זכה לציון 6.5. ב-’fiorentinauno’ גם כן העניקו 6.5: “שיחק בשתי הכנפיים והציג הופעה טובה. המסירה שלו הובילה לשער המכריע”.

בפוטבול איטליה סיכמו את המשחק בכותרת “קן וסולומון להצלה”, וציינו כי השניים היו אלו שחילצו את פיורנטינה ממצב מסובך. באתר הוסיפו כי סולומון כבר בבכורה שלו הצליח להשפיע על המשחק, למרות שנכנס מהספסל, והכניס יצירתיות ותעוזה לחלק הקדמי. ב-firenzepost ציינו כי ראוי להדגיש שסולומון שיחק את הכדור בצורה מבריקה, עם מסירה משמאל לימין שחתכה את הגנת קרמונזה. גם כאן זכה מנור לציון 6.5.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

גם באתר ‘פירנצה פוסט’ התייחסו לאיכות הפעולה של הישראלי וכתבו כי “ראוי להדגיש שסולומון מסר את הכדור בצורה מבריקה, עם מסירה חדה משמאל לימין שחתכה את ההגנה של קרמונזה”.

מעבר לפרשנויות המקצועיות, גם הסוכן ג’יוקונדו מרטורלי התייחס להגעתו ולמצב המורכב של פיורנטינה בראיון לתוכנית “אקסטרה ויולה”: “הצעד הראשון של פראטיצ’י היה ההגעה של שחקן שהוא מכיר, סולומון, ואני מקווה שהאוהדים לא יושפעו משיקולים אידאולוגיים או פוליטיים ויכבדו אותו, כי הוא כאן כדי לעזור לקבוצה ולמועדון”. לדבריו, פיורנטינה זקוקה בדיוק לשחקנים מהסוג הזה: “שחקנים עם אומץ, כוח רצון ונחישות”.

מנור סולומון עובר (IMAGO)מנור סולומון עובר (IMAGO)

ב-’ilnapolista’ נכתב: “פיורנטינה והאוהדים צריכים להודות לישראלי סולומון ולקין, השניים שספגו את מירב הביקורת. הישראלי, שעמד במרכז סערה פוליטית, נכנס כמחליף והשפיע מיד. הניצחון הגיע בזמן מנור שספג ביקורת קשה בעיר בהקשר לתמיכה הפוליטית שהביע כלפי מדינתו. מהרגע שנכנס, שחקן טוטנהאם ו-ויאריאל לשעבר הבהיר מדוע במועדון בחרו בו, ולא צריך לשכוח שהוא זה שהכניס את ההגנה האיטלקית לכאוס בהפסד הסנסציוני 5:4 במוקדמות המונדיאל”.

“כמה חילופי מסירות עם קן הספיקו כדי להבין מיד איזו השפעה יכולה להיות לו על הקבוצה הזו, ובאופן ספציפי על המשחק הזה. כך, היוזמה המשותפת שלהם הולידה את המהלך שהוביל לשער של האיטלקי בדקה ה-92. יש להוסיף כי גם קין עצמו ספג ביקורת על האישור שהמועדון נתן לו לצאת לנסיעה לניו יורק. הוא נכנס עשר דקות לסיום והכריע את המשחק”, ניתחו.

מנור סולומון בפעולה (IMAGO)מנור סולומון בפעולה (IMAGO)

“כעת עומדים לזכות פיורנטינה שני ניצחונות ב-18 משחקי ליגה, שניים מהם הגיעו בשלושת המחזורים האחרונים. המשבר עדיין לא הסתיים, אך ואנולי יוכל מעתה לעבוד על משהו שונה, גם בזכות שוק ההעברות. לפעמים כל מה שצריך הוא להוסיף שחקנים חדשים כדי לשנות מערכת שפשוט לא עובדת”, סיכמו באיטליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */