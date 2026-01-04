יום ראשון, 04.01.2026 שעה 19:09
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3713-2617נאפולי2
3614-3516אינטר3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2229-1818אודינזה11
2121-1818קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1225-1316ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1225-1318פיזה20

"היינו צריכים שחקן כמו מנור, יוסיף לנו הרבה"

מאמן פיורנטינה, ונולי, החמיא לישראלי שהחל ב-0:1 של הקבוצה על קרמונזה: "אנחנו צריכים סבלנות, אבל הוא שחקן שמקבל כדור ויודע מה לעשות, נע טוב"

|
מנור סולומון עובר (IMAGO)
מנור סולומון עובר (IMAGO)

ככה מנור סולומון רצה לערוך את הבכורה שלו. אמנם לא יירשם לו בישול או גול, אבל הוא התחיל את המהלך שהוביל ל-0:1 של פיורנטינה על קרמונזה בהופעה הראשונה שלו בקבוצה, אחרי שעלה בדקה ה-66 היום (ראשון). בזכות הניצחון, הוויולה כבר לא מקום האחרון, וזה היה הניצחון השני שלהם בלבד העונה.

מנור עלה ל-24 דקות והרים כדור בדקה ה-92, אותו כדור יצר ערבוביה ברחבה ומהערבוביה הזו מויזה קן הצליח לדחוק לרשת ולתת שלוש נקודות חשובות מאוד, שכאמור שמו את פיורנטינה במקום ה-19 ולא במקום ה-20. אחרי המשחק, מאמן הקבוצה דיבר על הרכש החדש.

פאולו ונולי שיתף על מנור סולומון: “אנחנו קבוצה, והיינו צריכים שחקן כמו סולומון, אנחנו צריכים להיות סבלניים איתו. הוספנו איכות לקבוצה, רק שאנחנו צריכים סבלנות. הוא יכול לתת לנו הרבה, רצינו שהקבוצה תהיה כמה שיותר בשליש האחרון והייתי צריך שחקן עם הנתונים והאופי שלו”.

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

עוד אמר: “הוא עוזר לנו לנוע על כר הדשא. אנחנו צריכים להיות סבלניים איתו כי הוא צריך לחזור לכושר משחק, אבל הוא שחקן שמקבל את הכדור ויודע מה לעשות איתו, רוב הזמן קבוצות שולחות אליו שני שומרים, אז הוספנו איכות אל הסגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */