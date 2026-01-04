דומה: הבישול של מנור בוויאריאל והמעורבות היום

מנור סולומון ידוע בתור שחקן מסוים. קיצוני בצד שמאל, רגל ימנית, חותך לאמצע, מסוכן בשתי רגליים, לא מעט מאפיינים. את הסגנון שלו הוא מביא לכל ליגה אליה הגיע, ואפשר לראות את זה לגמרי בשער שבו היה מעורב היום (ראשון) בבכורה בפיורנטינה, ובבישול במדי ויאריאל בבכורה.

במחזור החמישי של הליגה הספרדית, מנור סולומון עלה לבכורה שלו כששיחק 23 דקות, כאשר היום הוא שיחק 24 דקות, דומה מאוד. במפגש ההוא נגד אוססונה הוא הרים כדור מצד שמאל ומיקאוטדזה השווה ל-1:1 בדקה ה-69.

הפעם זה היה דרמטי יותר, אבל דומה מאוד. בדקה ה-92 מנור הרים, ערבוביה נוצרה ברחבה ובסוף זה לא יירשם בישול, אבל מויזה קן דחק פנימה ונתן לפיורנטינה את הניצחון השני שלה בלבד העונה בליגה. צפו בדמיון בין הבישול מול אוססונה לבין המעורבות נגד קרמונזה:

הדמיון מדהים: מנור בוויאריאל ובפיורנטינה

הוויולה נטשו את המקום האחרון סוף סוף העונה, וייתכן שכעת יש אופטימיות שהקבוצה אכן יכולה להישאר בליגה. פיורנטינה היא אחת הקבוצות הגדולות באיטליה שנקלעה לעונה נוראית עם ניצחון אחד בלבד, עד השער של קן היום, בו מנור כאמור היה מעורב.