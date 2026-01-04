יום ראשון, 04.01.2026 שעה 18:38
ליגה איטלקית 25-26
3713-2617נאפולי1
3614-3516אינטר2
3316-2418יובנטוס3
3312-2018רומא4
3012-2317קומו5
2614-2416בולוניה6
2519-2118אטאלנטה7
2414-1818לאציו8
2322-2318ססואולו9
2229-1818אודינזה10
2121-1818קרמונזה11
2028-1717טורינו12
1819-1217פארמה13
1825-1918קליארי14
1723-1217לצ'ה15
1528-1818גנואה16
1225-1316ורונה17
1228-1818פיורנטינה18
1225-1318פיזה19

"מנור סולומון יכול להיות המושיע של פיורנטינה"

באיטליה הרימו לכוכב הישראלי, שעלה לבכורה (24 דק') והחל במהלך שנתן 0:1 על קרמונזה בדקה ה-92: "מהרגע שעלה השפיע, יש לו משהו אחר". צפו במעורבות

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

רק תתנו למנור סולומון לשחק, כל שאר הדברים החיוביים יקרו לבד. הכוכב הישראלי עלה להופעת הבכורה שלו היום (ראשון) במדי פיורנטינה בדקה ה-66, כשלוח התוצאות הראה 0:0. איך זה נגמר? הרמה של הקיצוני בדקה ה-92, ערבוביה ברחבה ומויזה קן נתן 0:1 על קרמונזה.

זה אמנם לא יירשם כבישול, אבל זה לגמרי תחילתו של מהלך שהחל אצל סולומון, ועבור קבוצה שבמקום האחרון באיטליה זה שער יקר ערך, כאשר זה רק הניצחון השני של פיורנטינה העונה בליגה האיטלקית, במסע שלה לנסות ולהישאר בליגה.

באיטליה החמיאו מיד לישראלי, כאשר ב’טוטוספורט’ נרשם: “מהרגע שהוא עלה ראו שהוא רוצה להוכיח ושיש לו כדורגל. מנור סולומון יכול להיות המושיע של פיורנטינה, יש לו משהו שאין בסגל הזה”. צפו בגול של פיורנטינה, במהלך שאותו החל מנור סולומון:

בבכורה: מנור החזיר את פיורנטינה לחיים

הישראלי עבר תקופה לא קלה בוויאריאל והוא יקווה לפתוח דף חדש באיטליה, כאשר להבדיל מהצהובים, לפיורנטינה אכן יש אופציה לרכוש אותו בסיום העונה. מנור ירצה להשאיר את הוויולה בליגה ולאחר מכן אם ירגיש שם בבית אולי להישאר ולהטביע חותם.

