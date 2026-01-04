כבוד: שתי מדליות זהב לישראל בסיף תוך 5 דקות

מערכת ONE
יום חג לסיוף הישראלי. שתי מדליות זהב בהפרש של 5 דקות, הראשונה של נערות רומח בגביע העולם בפוג’יירה, איחוד האמירויות והשנייה לקבוצת נערים דקר בבאזל, שוויץ.
הבנות שמדורגות היום במקום ה-16 בעולם, ניצחו בדרך את הנבחרות: רוסיה 32:44, סין המדורגת שלישית בעולם 33:45 ובגמר גברו 36:45 על נבחרת אוסטרליה.
בנות הנבחרת: גילי קוריצקי, ליהי קורן, מאי טיאגונוב ושחר סבן.
צוות המאמנים: תומר אור, מאור חטואל, נתן אביטן, רועי רוזנפלד ואליעזר אדירים.
נבחרת הגברים שמדורגים היום בעולם במקום ה-30, ניצחו בדרך את הנבחרות:
אסטוניה 32:45, ארה״ב המדורגת במקום השני בעולם 38:45, קנדה 41:45, צרפת המדורגת שביעית בעולם 35:45 ובגמר ניצחו את נבחרת הונגריה המדורגת שישית בעולם 40:45.
סגל הנבחרת: אלון שריד, פיודור חפרסקי, מורדכי לכמן ואיתן חרמצקי.
צוות המאמנים: אלכסנדר איבנוב, דורון לויט, אוהד בלוה וויקטור גלז