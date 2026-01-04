יום ראשון, 04.01.2026 שעה 19:10
ספורט אחר

כבוד: שתי מדליות זהב לישראל בסיף תוך 5 דקות

נבחרת הנערות שמדורגת במקום ה-16, חגגה בגמר גביע העולם, הנערים שנמצאים במקום ה-30 רשמו היסטוריה נוספת, כשגברו בבאזל על נבחרות מהטופ העולמי

|
נבחרת הנערות בסייף חוגגת מדליית זהב בראש הפודיום (איגוד הסיוף)
נבחרת הנערות בסייף חוגגת מדליית זהב בראש הפודיום (איגוד הסיוף)

יום חג לסיוף הישראלי. שתי מדליות זהב בהפרש של 5 דקות, הראשונה של נערות רומח בגביע העולם בפוג’יירה, איחוד האמירויות והשנייה לקבוצת נערים דקר בבאזל, שוויץ.

הבנות שמדורגות היום במקום ה-16 בעולם, ניצחו בדרך את הנבחרות: רוסיה 32:44, סין המדורגת שלישית בעולם 33:45 ובגמר גברו 36:45 על נבחרת אוסטרליה.

בנות הנבחרת: גילי קוריצקי, ליהי קורן, מאי טיאגונוב ושחר סבן. 
צוות המאמנים: תומר אור, מאור חטואל, נתן אביטן, רועי רוזנפלד ואליעזר אדירים. 

נבחרת הנערות בסייף חוגגת מדליית זהב בראש הפודיום (איגוד הסיוף)נבחרת הנערות בסייף חוגגת מדליית זהב בראש הפודיום (איגוד הסיוף)
נבחרת הנערות בסייף חוגגת עם מדליית זהב (איגוד הסיוף)נבחרת הנערות בסייף חוגגת עם מדליית זהב (איגוד הסיוף)

נבחרת הגברים שמדורגים היום בעולם במקום ה-30, ניצחו בדרך את הנבחרות: 
אסטוניה 32:45, ארה״ב המדורגת במקום השני בעולם 38:45, קנדה 41:45, צרפת המדורגת שביעית בעולם 35:45 ובגמר ניצחו את נבחרת הונגריה המדורגת שישית בעולם 40:45. 

נבחרת הנערים בסייף חוגגת מדליית זהב בראש הפודיום (איגוד הסיוף)נבחרת הנערים בסייף חוגגת מדליית זהב בראש הפודיום (איגוד הסיוף)
נבחרת הנערים בסייף חוגגת מדליית זהב (איגוד הסיוף)נבחרת הנערים בסייף חוגגת מדליית זהב (איגוד הסיוף)
נבחרת הנערים בסייף חוגגת מדליית זהב (איגוד הסיוף)נבחרת הנערים בסייף חוגגת מדליית זהב (איגוד הסיוף)

סגל הנבחרת: אלון שריד, פיודור חפרסקי, מורדכי לכמן ואיתן חרמצקי. 
צוות המאמנים: אלכסנדר איבנוב, דורון לויט, אוהד בלוה וויקטור גלז

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */