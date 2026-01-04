הרצף נעצר: לבאנטה גברה 0:3 על סביליה

המחזור ה-18 בליגה הספרדית נמשך היום (ראשון) עם מספר משחקים מרתקים. ההתמודדות שפתחה את יום המשחקים בלה ליגה סיפקה לנו הפתעה, בדמות ניצחון 0:3 של לבאנטה על סביליה. בהמשך: מיורקה תארח את ג’ירונה, אלאבס תפגוש את אוביידו ואתלטיקו מדריד תתארח אצל ריאל סוסיאדד.

סביליה – לבאנטה 3:0

בורחת מהתחתית: לבאנטה מביסה את סביליה

החבורה מוולנסיה שהתחילה את המחזור כשהיא במקום האחרון, רשמה ניצחון ליגה ראשון מזה שלושה חודשים בדיוק. איקר לוסאדה כבש את השער הראשון של הצפרדעים בדקה ה-45+2. לואיס קסטרו ושחקניו הכפילו את היתרון בדקה ה-77, לאחר שחוסה לואיס מוראלס בישל נהדר לקרלוס אספי שמצא את הרשת. המארחת קיבלה פנדל בדקה ה-90+2, אבל מאתיו ראיין עצר נהדר את הבעיטה של איסאק רומרו. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה בדקה ה-90+4 כשקרלוס אלבארז סיים מתפרצת נהדרת עם כדור ברשת.