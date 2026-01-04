יום ראשון, 04.01.2026 שעה 17:29
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1329-2017לבאנטה 19
1126-717אוביידו20

הרצף נעצר: לבאנטה גברה 0:3 על סביליה

הצפרדעים לקחו 3 נק' מול האנדלוסים ורשמו ניצחון ליגה ראשון מזה שלושה חודשים, הם עקפו את אוביידו שנותרה אחרונה. לוסאדה, אספי ואלברז כבשו. צפו

|
קרלוס אספי חוגג (La Liga)
קרלוס אספי חוגג (La Liga)

המחזור ה-18 בליגה הספרדית נמשך היום (ראשון) עם מספר משחקים מרתקים. ההתמודדות שפתחה את יום המשחקים בלה ליגה סיפקה לנו הפתעה, בדמות ניצחון 0:3 של לבאנטה על סביליה. בהמשך: מיורקה תארח את ג’ירונה, אלאבס תפגוש את אוביידו ואתלטיקו מדריד תתארח אצל ריאל סוסיאדד.

סביליה – לבאנטה 3:0

בורחת מהתחתית: לבאנטה מביסה את סביליה

החבורה מוולנסיה שהתחילה את המחזור כשהיא במקום האחרון, רשמה ניצחון ליגה ראשון מזה שלושה חודשים בדיוק. איקר לוסאדה כבש את השער הראשון של הצפרדעים בדקה ה-45+2. לואיס קסטרו ושחקניו הכפילו את היתרון בדקה ה-77, לאחר שחוסה לואיס מוראלס בישל נהדר לקרלוס אספי שמצא את הרשת. המארחת קיבלה פנדל בדקה ה-90+2, אבל מאתיו ראיין עצר נהדר את הבעיטה של איסאק רומרו. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה בדקה ה-90+4 כשקרלוס אלבארז סיים מתפרצת נהדרת עם כדור ברשת.

