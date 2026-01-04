יום ראשון, 04.01.2026 שעה 17:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אביב קליין ישפוט את הפועל ב"ש - מכבי חיפה

פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-18 בליגת העל: יוני קלז במשחק בין מכבי ת"א לסכנין, לייבוביץ' בבית"ר - ריינה, שניר לוי בהפועל ת"א. השאר בפנים

|
אביב קליין (שחר גרוס)
אביב קליין (שחר גרוס)

עוד לפני סיום משחקי המחזור ה-17, פורסמו היום (ראשון) שיבוצי השופטי למחזור ה-18 בליגת העל. במוקד, נמצא המשחק הגדול בין הפועל באר שבע למכבי חיפה (יום שבת, 20:00) אותו ינהל אביב קליין, בעזרתם של עידן ברנשטיין ותובל קולטונף, כשגל לוי יהיה השופט הרביעי ושלומי בן אברהם וניב שטייף ישבו ב-VAR

למשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין בבלומפילד שובץ יוני קלז לשופט הראשי. מכבי נתניה תפגוש את הפועל ירושלים ואביעד שילוח ישפוט את המשחק, כאשר שניר לוי ישפוט את הפועל תל אביב שתפגוש את הפועל חיפה.

בנוסף, בית”ר ירושלים תארח למפגש מסקרן בטדי את מכבי בני ריינה, כאשר גל לייבוביץ’ יהיה השופט הראשי במשחק, טל כרמלי ישפוט את המשחק בין עירוני טבריה להפועל פתח תקווה, כשעידן לייבה נבחר לשפוט את המשחק בין מ.ס אשדוד לעירוני קריית שמונה.

