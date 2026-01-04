אלעד אמיר האריך חוזה במכבי חיפה עד 2030

מכבי חיפה נמצאת במומנטום חיובי ביותר וממשיכה בכל הכוח כדי לסיים את העונה הזו בצורה הטובה ביותר, אבל במועדון גם לא שוכחים לחשוב קדימה ועל העתיד, כאשר היום (ראשון) הם הודיעו באופן רשמי על הארכת חוזהו של אחד הכישרונות הגדולים במועדון.

מדובר באלעד אמיר, שעל הארכת חוזהו פורסם לראשונה כאן ב-ONE. הבלם הצעיר, שלאחרונה קיבל את הקרדיט מברק בכר בעקבות פציעות, הרחקות והיעדרותו של עבדולאי סק שעם סנגל ונראה טוב, וליאור רפאלוב החליט להאריך לו חוזה עד 2030 באמצעות סוכנו של השחקן אבי נמני.

אמיר (2006) גדל באקדמיה הירוקה מקבוצת ילדים ב’ ועשה את כל המסלול עד לקבוצת הנוער, בה שיחק בשנתיים האחרונות וזכה בעונה שעברה באליפות. העונה הוא הצטרף בקביעות לקבוצה הבוגרת ולאחרונה משולב בהרכב.

אלעד אמיר (עמרי שטיין)

לאחר החתימה אמר אמיר: “אין מאושר ממני. מכבי חיפה זו הקבוצה שאני אוהד, הקבוצה שגדלתי בה מאז קבוצת הילדים והמקום שהוא הבית שלי. אני מתרכז עכשיו בלתת את כל כולי ולהוכיח שהאמון הזה מגיע לי. ירוק עולה”.

ראש מערך הסקאוט של המועדון, ליאור רפאלוב, אמר: “אלעד הוא שחקן נוסף שסומן אצלנו להגיע לבוגרים ואני שמח לראות אותו משתלב בסגל הקבוצה הבוגרת. אלעד מצטרף לשחקני בית נוספים שחתמו ויחתמו על חוזה ארוך טווח, כחלק מההסתכלות שלנו לעבר העתיד והזהות של מכבי חיפה בשנים הקרובות. אני מאחל לאלעד הצלחה גדולה ונעשה הכל לסייע לו בכך”.