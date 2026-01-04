יום ראשון, 04.01.2026 שעה 16:39
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

רציני: ההצעה של ראמוס כדי לקנות את סביליה

אחרי שדווח שהספרדי ששיחק במועדון בשתי קדנציות הגיש בקשה לרכוש אותו, כעת ב'אתלטיק' מפרסמים את הסכום: 400 מיליון אירו, מגובה על ידי קרן השקעות

|
סרחיו ראמוס (רויטרס)
סרחיו ראמוס (רויטרס)

שמו של סרחיו ראמוס ממשיך לעורר עניין בסביליה. לאחר שבשבוע האחרון עלה שמו של בלם העבר של ריאל מדריד כאחד הגורמים המעוניינים לרכוש את המועדון האנדלוסי, כעת מתבררים גם המספרים והגורמים שעומדים מאחורי המהלך.

לפי דיווח ב’אתלטיק’ הבריטי, ההצעה המיוחסת לראמוס מגובה על ידי קרן השקעות אמריקאית, שמוכנה להעמיד סכום של כ-400 מיליון אירו לרכישת כמעט 100% ממניות סביליה. ראמוס עצמו צפוי לשמש כפנים של הפרויקט וכדמות המובילה שלו, אך לא כמשקיע העיקרי.

הדיווח מציין כי אחת הסוגיות המרכזיות שמקשות על העסקה היא החוב הכבד של המועדון, המוערך בכ-180 מיליון אירו. בנוסף לכך, קיימים חובות נוספים שאינם משתקפים במלואם בדוחות, בהם הלוואה מקרן CVC דרך הליגה הספרדית והלוואה נוספת בסך כ-178 מיליון אירו מגולדמן זאקס, מה שמעלה את הערכת החוב הכוללת.

סרחיו ראמוס (IMAGO)סרחיו ראמוס (IMAGO)

בניגוד להצעות אחרות שהוגשו בשנה האחרונה, ההצעה שמזוהה עם ראמוס אינה כוללת הזרמת הון מיידית. קרן אחרת, שנחשבה עד לא מזמן למועמדת המובילה לרכישה והציעה עד כ-3,400 אירו למניה, ציננה את התעניינותה בעקבות מחלוקות סביב היקף החובות בטווח הקצר והארוך.

עוד דווח כי ייתכן שחברת תעופה עומדת מאחורי קרן ההשקעות האמריקאית. במקביל, באתר ‘אל קונפידנסיאל’ פורסם כי אחת החברות המקושרות לראמוס היא Olimpia Strategic Solutions SL, חברה חדשה שהוקמה בשנת 2025 סמוך לשדה התעופה בבראחס ועוסקת במסחר, השכרה והפעלה של כלי טיס. לפי הפרסום, בדצמבר האחרון שונתה הנהלת החברה, ומאז ראמוס רשום כנציג בדירקטוריון באמצעות אחד משותפיו העסקיים.

