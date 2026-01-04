יום ראשון, 04.01.2026 שעה 16:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4224-3320אסטון וילה2
4117-4319מנצ'סטר סיטי3
3326-3019ליברפול4
3130-3420מנצ'סטר יונייטד5
3021-3219צ'לסי6
2918-2019סנדרלנד7
2827-3020ברייטון8
2820-2019אברטון9
2726-2819ברנטפורד10
2721-2219קריסטל פאלאס11
2727-2619פולהאם12
2623-2719טוטנהאם13
2624-2619ניוקאסל14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

תיקו שני ברצף: יונייטד סיימה ב-1:1 עם לידס

אחרי ה-1:1 עם וולבס במחזור הקודם, השדים האדומים שוב התקשו וסיימו בתוצאה זהה עם קבוצה מהתחתית. ארונוסון (62') כבש ראשון, קוניה (65') השווה

|
מתאוס קוניה במאבק (IMAGO)
מתאוס קוניה במאבק (IMAGO)

משחקי המחזור ה-20 בליגה האנגלית המשיכו גם היום (ראשון), כאשר במפגש המוקדם, מנצ’סטר יונייטד סיימה ב-1:1 בלבד עם לידס, כשבהמשך נקבל עוד ארבעה משחקים במקביל ב-17:00.

לידס – מנצ’סטר יונייטד 1:1

מאבק קצוות בין קבוצה מהתחתית לבין מועדון שנמצא בחלק העליון של הטבלה. למרות הבדלי הרמות על הנייר, השדים האדומים התקשו וסיימו משחק שני ברציפות ללא ניצחון, כשזו גם פעם שנייה ברציפות באותה תוצאה. המחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשאז ברנדן ארונסון כבש ראשון למארחת בדקה ה-62, אך שלוש דקות מאוחר יותר מתאוס קוניה השווה וחתם את ההתמודדות.

