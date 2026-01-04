לאחר 4 חודשים: דמיון לי עזב את עירוני נס ציונה

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, לאחר צירופו של יורי קולינס לעירוני נס ציונה, דמיון לי שוחרר היום (ראשון) רשמית משורות הכתומים מהשפלה, זאת לאחר ששיחק בליגה במשחק אחד בלבד.

לי (32, 1.98) שהצטרף בקול תרועה רמה, עם רזומה של 8 עונות ב-NBA, במהלכן זכה באליפות במדי גולדן סטייט ווריורז (21/22), נפצע בתחילת העונה למשך חודשיים ולאחר שחזר שותף רק במשחק אחד, ההפסד למכבי ראשל”צ, ב-15.12 בו תרם 6 נקודות ושלושה איבודי כדור ב-15 דקות משחק. מאז לא נרשם כלל בשני משחקי הליגה הנוספים של הקבוצה.

המועדון הודיע: “המועדון והשחקן דמיון לי הגיעו לסיכום על פרידה. אנחנו מודים לדמיון על תקופתו במועדון ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”.