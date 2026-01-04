יום ראשון, 04.01.2026 שעה 21:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

לאחר 4 חודשים: דמיון לי עזב את עירוני נס ציונה

הרכש הנוצץ מתחילת העונה נפצע, לא התחבר ועזב לאחר ששיחק במשחק ליגה אחד בלבד. המועדון בהודעה: "מודים לו על תקופתו ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך"

|
דמיון לי עם הכדור (רועי כפיר)
דמיון לי עם הכדור (רועי כפיר)

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, לאחר צירופו של יורי קולינס לעירוני נס ציונה, דמיון לי שוחרר היום (ראשון) רשמית משורות הכתומים מהשפלה, זאת לאחר ששיחק בליגה במשחק אחד בלבד. 

לי (32, 1.98) שהצטרף בקול תרועה רמה, עם רזומה של 8 עונות ב-NBA, במהלכן זכה באליפות במדי גולדן סטייט ווריירס (21/22), נפצע בתחילת העונה למשך חודשיים ולאחר שחזר שותף רק במשחק אחד, ההפסד למכבי ראשל”צ, ב-15.12 בו תרם 6 נקודות ושלושה איבודי כדור ב-15 דקות משחק. מאז לא נרשם כלל בשני משחקי הליגה הנוספים של הקבוצה.

המועדון הודיע: “המועדון והשחקן דמיון לי הגיעו לסיכום על פרידה. אנחנו מודים לדמיון על תקופתו במועדון ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */