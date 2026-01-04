ברצלונה גברה על ריאל 100:105 בקלאסיקו

המחזור ה-14 של הליגה הספרדית בכדורסל סידר לנו משחק ענק, כשריאל מדריד אירחה היום (ראשון) את ברצלונה לקלאסיקו הספרדי. הקטלונים יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 100:105 את הבלאנקוס, בזכות רבע רביעי אדיר. ביום שלישי החבורה של צ’אבי פסקואל תנסה לעצור את רצף ההפסדים ביורוליג נגד מכבי תל אביב.

הבלאוגראנה אומנם עם שני הפסדים רצופים ביורוליג, אבל בזירה המקומית המצב טוב יותר עם שבעה ניצחונות ברציפות. קווין פאנטר וניקולאס לפרוויטולה הובילו את חניכיו של נבארו עם 19 נקודות כ”א.

מן העבר השני, הקבוצה של סרג’יו סקאריולו הגיעה למשחק מהמקום הראשון עם מאזן של שנים עשר ניצחונות והפסד אחד בלבד, אבל הערב גם 27 נקודות של מריו הזוניה לא עזרו לבלאנקוס לצאת עם ידם על העליונה.