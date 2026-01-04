יום ראשון, 04.01.2026 שעה 15:42
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

מכוונת לזכייה נוספת: דה קולו סיכם בפרנבחצ'ה

האלופה המכהנת קרובה לצרף את אגדת היורוליג. הגארד הצרפתי כבר שיחק במדי הקבוצה בין 2019 ל-2022, כשאת ארבע השנים האחרונות בילה במדי וילרבאן

|
ננדו דה קולו (IMAGO)
ננדו דה קולו (IMAGO)

פנרבחצ'ה איסטנבול לא עוצרת. אלופת היורוליג הגיעה לסיכום עקרוני על החזרתו של ננדו דה קולו לשורותיה, כך דיווחו היום (ראשון) מקורות ל-’BasketNews’. הגארד בן ה-38, שזכה פעמיים בקריירה בתואר האירופי הנכסף, צפוי לעזוב את וילרבאן הצרפתית רגע לפני נעילת חלון ההעברות של היורוליג ב-5 בינואר.

דה קולו, שנחשב לאחד הגארדים הטובים והחכמים ביותר ששיחקו אי פעם במפעל, כבר רשם קדנציה מוצלחת במועדון הטורקי בין השנים 2019 ל-2022. המהלך הנוכחי מזכיר לרבים באיסטנבול את החתמתו של אריק מקולום בן ה-36 בעונה שעברה, סקורר על שהגיע עם איכויות דומות ועזר להוביל את פנרבחצ'ה לזכייה באליפות היורוליג.

ננדו דה קולו במדי פנרבחננדו דה קולו במדי פנרבח'צה (IMAGO)

הצרפתי הוותיק מוכיח העונה שגם בגילו הוא עדיין בטופ האירופי. הוא השחקן היעיל ביותר בסגל של וילרבאן עם ממוצעים של 13.6 נקודות, 4.7 אסיסטים ו-2.1 ריבאונדים ב-21 דקות בלבד על הפרקט. בשיאו העונה, סיפק 24 נקודות בניצחון על דובאי, וכן הופעות גדולות מול ברצלונה (22 נק'), הפועל תל אביב (20 נק') ומשחק קלאץ' מכריע מול פריס.

מבחינה היסטורית, מדובר באגדה. דה קולו מדורג כיום במקום השני בכל הזמנים בנקודות (5,026) ובמדד יעילות (5,704), במקום התשיעי באסיסטים (1,265) ובמקום ה-13 בדקות משחק. בעוד פנרבחצ'ה נלחמת בצמרת הגבוהה (מקום 3 עם 12 ניצחונות), עבור וילרבאן המדשדשת בתחתית (מקום 15-20 עם 6 ניצחונות) מדובר במכה מקצועית קשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */