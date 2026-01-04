מכוונת לזכייה נוספת: דה קולו סיכם בפרנבחצ'ה

פנרבחצ'ה איסטנבול לא עוצרת. אלופת היורוליג הגיעה לסיכום עקרוני על החזרתו של ננדו דה קולו לשורותיה, כך דיווחו היום (ראשון) מקורות ל-’BasketNews’. הגארד בן ה-38, שזכה פעמיים בקריירה בתואר האירופי הנכסף, צפוי לעזוב את וילרבאן הצרפתית רגע לפני נעילת חלון ההעברות של היורוליג ב-5 בינואר.

דה קולו, שנחשב לאחד הגארדים הטובים והחכמים ביותר ששיחקו אי פעם במפעל, כבר רשם קדנציה מוצלחת במועדון הטורקי בין השנים 2019 ל-2022. המהלך הנוכחי מזכיר לרבים באיסטנבול את החתמתו של אריק מקולום בן ה-36 בעונה שעברה, סקורר על שהגיע עם איכויות דומות ועזר להוביל את פנרבחצ'ה לזכייה באליפות היורוליג.

ננדו דה קולו במדי פנרבח'צה (IMAGO)

הצרפתי הוותיק מוכיח העונה שגם בגילו הוא עדיין בטופ האירופי. הוא השחקן היעיל ביותר בסגל של וילרבאן עם ממוצעים של 13.6 נקודות, 4.7 אסיסטים ו-2.1 ריבאונדים ב-21 דקות בלבד על הפרקט. בשיאו העונה, סיפק 24 נקודות בניצחון על דובאי, וכן הופעות גדולות מול ברצלונה (22 נק'), הפועל תל אביב (20 נק') ומשחק קלאץ' מכריע מול פריס.

מבחינה היסטורית, מדובר באגדה. דה קולו מדורג כיום במקום השני בכל הזמנים בנקודות (5,026) ובמדד יעילות (5,704), במקום התשיעי באסיסטים (1,265) ובמקום ה-13 בדקות משחק. בעוד פנרבחצ'ה נלחמת בצמרת הגבוהה (מקום 3 עם 12 ניצחונות), עבור וילרבאן המדשדשת בתחתית (מקום 15-20 עם 6 ניצחונות) מדובר במכה מקצועית קשה.