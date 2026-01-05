יום שני, 05.01.2026 שעה 11:09
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

לא ישחק במכבי ת"א: ג'ונס חתם באולימפיאקוס

הגבוה של פרטיזן בלגרד (28, 2.06), שהיה מועמד לחזק את הסגל של עודד קטש, הצטרף בסופו של דבר באופן רשמי ליוונים ויהיה חלק מהקבוצה של ברצוקאס

|
טייריק ג'ונס (IMAGO)
טייריק ג'ונס (IMAGO)

מכבי תל אביב רצתה לבצע החתמה נוספת בעונה הזו לפני תום מועד ההעברות ביורוליג ולהנחית בישראל את אחד הגבוהים המרשימים באירופה בדמות טייריק ג’ונס, אך המהלך הזה בסופו של דבר לא ייצא לפועל. אולימפיאקוס הודיעה באופן רשמי על צירופו של האמריקאי.

בכך, טייריק ג’ונס לא יחזק את הסגל של עודד קטש, אלא הוא יחזק את הסגל של גאורגיס ברצוקאס במטרה לעשות ליוונים להתאושש מפתיחת העונה הגרועה שלהם. ג’ונס סיים בצורה לא כל כך נעימה את הקדנציה שלו בפרטיזן, כאשר אפילו שמע קריאות בוז מהקהל במשחקים האחרונים.

עודד קטש כבר צירף אל הסגל שלו שני שחקנים באמצע העונה, כשהביא את איפה לונדברג מפרטיזן בלגרד גם כן ואז זאק הנקינס, ששיחק בעברו בהפועל ירושלים. נראה שהמאמן הישראלי יצטרך להסתפק בזה, מאחר שג’ונס בסופו של דבר חתם באולימפיאקוס.

