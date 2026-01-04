יום ראשון, 04.01.2026 שעה 16:37
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

גארסיה, ויניסיוס ורודריגו בהתקפת ריאל מדריד

הבלאנקוס ללא אמבפה בברנבאו נגד בטיס ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE): החלוץ הצעיר בחוד, טשואמני וקמאבינגה באמצע לצד ג'וד. קרבחאל חוזר ועל הספסל

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)

ריאל מדריד ראתה את ברצלונה מצליחה להשיג בשיניים נקודות בדרבי מול אספניול, והיא לא רוצה לתת לה לברוח בצמרת. הבלאנקוס יארחו היום (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) את ריאל בטיס בסנטיאגו ברנבאו, במסגרת המחזור ה-18 בליגה הספרדית, כשאיבוד נקודות יאפשר לקטלונים לפתוח פער משמעותי בפסגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

זה לא סוד שהחבורה של צ’אבי אלונסו לא מרשימה, וזאת בלשון במעטה, אך העונה הזו עדיין פתוחה עבורה, ושלוש נקודות יורידו את הפער מברצלונה הראשונה חזרה ל-4 נקודות. עם זאת, הקבוצה מבירת ספרד צריכה להסתדר ללא כוכבה הגדול קיליאן אמבפה, כשמי שצריכים להיכנס לנעליו ולקחת את המושכות לידיים שלהם הם צמד הברזילאים ויניסיוס ורודריגו.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

מהצד השני של המתרס, הירוקים מסביליה מגיעים להתמודדות אחרי 0:4 גדול על חטאפה במחזור הקודם. בטיס מצליחה להסתדר לא רע עם שתי המסגרות (משחקת העונה גם בליגה האירופית) כשהיא נמצאת במקום השישי בטבלה, חזק במאבק על הכרטיסים לאירופה בסיום העונה, והיא מקווה לרשום הפתעה גדולה בברנבאו.

הקבוצות עדיין לא נפגשו השנה, כשבעונה שעברה המאזן ביניהם עמד על ניצחון לכל קבוצה. ריאל מדריד שמרה על הביתיות במשחק הראשון עם 0:2 חלק, כשבמפגש השני ריאל בטיס יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משער ניצחון של אקס הבלאנקוס, איסקו, בפנדל בדקה ה-54.

