שנה מאז הצמד המדהים של עידו אקסברד

לפני 366 יום עידו אקסברד ערך את הופעתו האחרונה בכדורגל הישראלי, אז כשחקן מכבי יבנה מליגה א' דרום. זה קרה ב-3.1.2025, במסגרת המחזור ה-18, כשמכבי יבנה אירחה את מ.ס דימונה, משחק בו עידו התכבד בצמד שערים, חגג עם חבריו מול הגלקטיקוס של ניר קלינגר. עם תום ההתמודדות נסע הביתה ומאותו הרגע חייו השתנו מקצה לקצה.

בסוף השבוע התקיים הדרבי היבנאי בין מכבי יבנה לבית"ר יבנה, זאת במסגרת המחזור ה-13 בליגה א' דרום, דרבי היסטורי בין שתי הקבוצות, שהביא עמו כ-1,000 צופים למגרש העירוני, כולל את ראש העיר, רועי גבאי. יעקב זוזוט, מנהל הקבוצה, ציין בפני ONE כי יש געגועים גדולים לעידו אקסברד שהיה לאישיות בחדר ההלבשה. "אישיות נהדרת, אין לו תחליף. מאחל לו רק בריאות".

בראיון מיוחד ובלעדי ל-ONE, עידו אקסברד דיבר על הכל, באומץ וברגש אינסוף, מה שהביא לראיון בשני חלקים (חלק א' וחלק ב') שמדינה שלמה דיברה עליו והתרגשה ממנו. בסוף אוקטובר עידו ערך תפילה וסעודת הודיה, עם משפחה וחברים קרובים, גם שם ריגש עד דמעות בדבריו. "כלום לא מובן מאליו", סיפר לקהל שדמע. באחרונה אף חגג לבנו, עמית, בר מצווה.

שחקני מכבי יבנה חוגגים עם עידו אקסברד (יונתן גינזבורג)

וכך נכתב לפני שנה: "אפקט המאמן (שרון אביטן הצטרף למכבי יבנה). יבנה שטפה את המגרש, לפחות במחצית הראשונה, והייתה טובה בהרבה מדימונה. בתחילת ההתמודדות אפשר היה לראות את ניר קלינגר, המנהל המקצועי של מ.ס דימונה, יחד עם בני ביטון, ראש העיר ורועי אמנו, מנכ"ל רשות הספורט מהעיר הדרומית.

"ביטון קיבל בברכה את שרון אביטן, מאמן מכבי יבנה החדש (כיום מאמן דימונה). בין רשימת הפצועים, אפשר היה לראות במגרש את אליאור משלי וטל כחילה, שנעדרו מכר הדשא ואין ספק שחסרו כל כך לאהוד. בין האורחים המכובדים שהגיעו, אפשר היה לפגוש גם את טל איילה, שחתם באחרונה בעירוני בית שמש, מליגה ב' דרום ב', שחקן עבר של דימונה (אי-שם בעונת 2021).

עידו אקסברד במדי יבנה (יונתן גינזבורג)

"יבנה עלתה עם ההרכב החזק שלה, יחד עם שחקן צעיר בשם שליו מימון, שפתח העונה לראשונה בהרכב, כשבשבעת משחקיו העונה עלה מן הספסל, בדרך כלל, בדקה ה-75 (בממוצע). מימון היה בין מצטייני המחצית הראשונה ונדמה היה כי מדובר בשחקן ותיק שאין בו פחד לא מדימונה ולא מאף גורם אחר.

"לאחר 18 דקות משחק, מכבי יבנה עלתה ליתרון של 0:1 משער של מי אם לא עידו אקסברד, חלוצה האימתני, שבאחרונה שמו עלה במ.כ ירושלים, הפועל הרצליה ואפילו היריבה מהיום, מ.ס דימונה. דימונה, כמה שניסתה להיכנס לרחבת יבנה, מצאה לא פעם את דודי אלון באחד ממשחקיו המבריקים, אם לא הטוב עד כה העונה.

שרון אביטן בהופעתו הראשונה במכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

"מול מ.כ ירושלים היה מי שביקר אותו, כי שניים מהשערים היו באשמתו, מה שהוביל ל-3:3 מאכזב, הרי שהיום התפעל ממנו. תוך כדי ההתמודדות, גם שרון אביטן וגם אהוד כחילה ראו את הכרטיסים הצהובים מונפים לעברם. בלא מעט פעמים במהלך המשחק, ניר קלינגר, מנהלה המקצועי של מ.ס דימונה, זעם וזעק לעבר שחקני דימונה.

"בדקה ה-56 להתמודדות, עידן אדהנני, שחקנה לשעבר של יבנה, שאף התקבל במחיאות כפיים מצד הקהל המקומי, הושיט ידו לשווא ברחבת דימונה, מה שהביא לכדור עונשין מ-11 מטרים לזכות מכבי יבנה. עידו אקסברד ועומר בוארון החליפו ביניהם כמה מילים, ייתכן על מתכוני השבת, ובסופו של דבר אקסברד לקח את הכדור והניח אותו על הנקודה הלבנה.

עידו אקסברד חוגג (יונתן גינזבורג)

"אביחי דהן, שוערה של דימונה, ניסה להסית את אקסברד מהריכוז, כששאל אותו אם יש לו פלייסטיישן בבית. זה לא עבד. אקסברד ניגש לכדור והכניע את דהן, מה שהביא ל-0:2 לזכותה של מכבי יבנה. מרוב אושר, הצבע חזר לאוהדים ואלו אף הדליקו אבוקה וצעקו לעברו ‘אל תעזוב! אל תעזוב. אוהבים אותך’.

"לאחר השער השני, יבנה הורידה הילוך. בדקה ה-68 אורי קריף, שראה את שי בוזנח פוצע שחקן יבנאי, ניגש אליו בריצה והוציא לו את הכרטיס האדום. לרגעים ניסה בוזנח להחזיר את קריף בהחלטתו, מה שלא עבד לו במיוחד. במהלך ירידתו לחדרי ההלבשה קראו לו ולדימונה ‘הביתה!’ מצד הקהל המקומי.

"למרות נחיתות מספרית, דימונה לא ויתרה על כר הדשא, הרי שלרגעים הייתה עדיפה על יבנה. בדקה ה-73 להתמודדות, דימונה קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים. אלון בוזורגי, המחליף, ניגש אל הכדור והכניע את דודי אלון. בוזורגי לקח איתו הכדור לעבר נקודת החצי וגער בחבריו כי כדאי להם להתעורר ומהר, כי אפשר להשיג מהמשחק הזה הרבה יותר, גם ב-10 שחקנים.

עידו אקסברד במדי יבנה (יונתן גינזבורג)

"ככל שחלפו להן הדקות, יבנה ניסתה להעלות היתרון לכדי 1:3 ואילו בדימונה ניסו לחזור הביתה עם 2:2. זה לא צלח לאלו ולא לאלו. 1:2 בסיום למכבי יבנה. עם תום ההתמודדות, אהוד כחילה, מאמן דימונה, הוציא זעמו ואמר כי השופט החמיר עמם בעוד עם יבנה היה עדין מדי. הכרטיסים שהוצאו לשחקניו, מבחינתו, לא היו במקום ובוודאי שלא היה צריך לצאת כרטיס אדום לבוזנח.

"דימונה חוזרת הביתה עם הרבה חומר למחשבה. ביבנה מרוצים, אבל עוד הרבה עבודה לפניהם. הניצחון התשיעי העונה של יבנה מעניק לה את הנקודה ה-31 שלה, כשהפער בינה לבין מודיעין, מהמקום הראשון, עומד על לא פחות מתשע נקודות".