יום ראשון, 04.01.2026 שעה 15:41
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3713-2617נאפולי2
3614-3516אינטר3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2229-1818אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1225-1316ורונה18
1225-1318פיזה19
928-1717פיורנטינה20

יעלה היום לבכורה? סולומון על ספסל פיורנטינה

שחקן הרכש החדש של הוויולה ימתין להזדמנות ראשונה במדים הסגולים יומיים בלבד אחרי שהצטרף, כשקבוצתו תארח את קרמונזה (16:00, שידור חי בערוץ ONE2)

|
מנור סולומון (צילום מסך)
מנור סולומון (צילום מסך)

שנת 2026 הביאה עמה משב רוח מרענן לליגה האיטלקית, לפחות עבורנו הישראלים, כשמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה בשישי האחרון וכבר ממתין על הספסל של קבוצתו החדשה שתארח היום (ראשון, 16:00) את קרמונזה במסגרת המחזור ה-18 של הסרייה א’.

זו עונת בלהות עבור הוויולה, שנמצאת בתחתית הטבלה. חלומות על עוד עונה אירופית דרך הליגה נמוגו בשלב מאוד מוקדם, ואחרי 17 משחקים ומאמן שני על הקווים, הצליחה הקבוצה להשיג ניצחון אחד בלבד. סולומון, שהגיע מוויאריאל שם סיים השאלה, ינסה לעזור לקבוצה לעשות מה שאף קבוצה לפניה לא הצליחה לעשות בהיסטוריה: להישאר בליגה אחרי פתיחת עונה כזו.

בצד השני ממתין שועל קרבות וותיק על הקווים בדמות דוידה ניקולה, שצירף אליו שועל קרבות וותיק נוסף, ג’יימי וארדי שהגיע בקיץ. יחד, הצמד מצעיד את העולה הטרייה למחוזות של חוו מזה עשורים, כשהקבוצה ניצבת במקום ה-12, מרחק די בטוח יחסית לשלב זה של העונה של תשע נקודות מהקו האדום.

המארחת תחת פאולו ואנולי יכולה להתעודד מהעובדה שבכל 12 המפגשים הקודמים בין הקבוצות, הגריגורוסי מעולם לא ניצחו, כשהפסידו שש פעמים ובשישה משחקים נוספים סיימו רק בתיקו. עבור הכוכב הישראלי, זו תהיה מן הסתם בכורה בליגה האיטלקית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */