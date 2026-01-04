מערכת ONE
04/01/2026 19:30
ברנרדו סילבה ואנסו פרננדס (IMAGO)
המחזור ה-20 של הפרמייר ליג ממשיך בשעה זו, כשמנצ’סטר סיטי מארחת את צ’לסי באיתיחאד. החבורה של פפ גווארדיולה רואה את ארסנל ואסטון וילה מעליה בטבלה ותנסה להידבק לפסגה. מנגד, הבלוז עם שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון כשהמקום בליגת האלופות מתרחק.
הסיטיזנס נעצרו אצל סנדרלנד מחזור הקודם, אחרי שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וכשהמקום הראשון מתחיל להתרחק אין לקבוצה של פפ ברירה אלא להשיג את שלושת הנקודות בבית. ארלינג הולאנד, שניצב בפסגת מלכות השערים של הליגה עם 19 שערים, מחפש את שערו הראשון ב-2026.
מן העבר השני, אלופת העולם תתמודד לראשונה ללא אנצו מארסה, שפוטר בשבוע האחרון, קאלום מקפרליין עומד על הקווים של האורחת. הבלוז מנסים לעצור את הבלגן שיש במועדון גם עם סיום דרכו של המאמן וגם הרצף השלילי של הקבוצה.
בארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות סיטי יצאה עם ידה על העליונה, מעבר לכך הפעם האחרונה שצ’לסי ניצחה את החבורה של פפ הייתה בגמר ליגת האלופות ב-2021, אז קאי האבר קבע את תוצאת המשחק עם שער בדקה ה-42.
מחצית ראשונה
-
'42
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: זה הגיע בסוף. שוב מספר טעויות בהגנת צ'לסי, סילבה שלח כדור קדימה, שהגיע בטעות לריינדרס, שמתוך הרחבה בעט ברגל שמאל אל הרשת
-
'39
- זה מתקרב. צ'לסי שוב איבדה כדור בשליש שלה, סיטי חטפה, רודרדי מסר להולאנד שמתוך הרחבה, עבר לרגל שמאל ובעט נהדר, הכדור נעצר רק בקורה
-
'38
- סיטי מתעוררת. הולאנד לקח את הכדור, התקדם ובעט טוב מחוץ לרחבה, הכדור פגע בצ'אלובה וכמעט הטעה את יורגנסן, אך השוער הדף לקרן
-
'36
- סיטי מחפשת שער. ברנרדו סילבה לקח את הכדור באגף ימין, עבר את אגוסטו וניסה בעיטה חדה בשמאל, הכדור חלף טיפה מעל השער
-
'35
- סיטי מחזיקה בכדור הרבה יותר ומחפשת שער, אך לא מגיעה למצבים
-
'20
- מיד לאחר מכן, הזדמנות ראשונה טובה לסיטי. כדור ארוך הגיע עד לריינדרס, שהעביר לפיל פודן, שהטעה שני שחקני הגנה, אך הבעיטה שלו פספסה את המסגרת
-
'19
- חצי מצב ראשון לצ'לסי. פדרו נטו פרץ באגף שמאל והעביר רוחב לרחבה, אסטבאו ניסה בנגיעה, אך דיאש חסם בזמן
-
'15
- הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, כאשר אף אחד לא הגיעה להזדמנות טובה. המארחת מחזיקה יותר בכדור, האורחת מסתגרת ויוצאת למתפרצות
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!