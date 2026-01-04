הרכבים וציונים



ברנרדו סילבה ואנסו פרננדס (IMAGO) ברנרדו סילבה ואנסו פרננדס (IMAGO)

המחזור ה-20 של הפרמייר ליג ממשיך בשעה זו, כשמנצ’סטר סיטי מארחת את צ’לסי באיתיחאד. החבורה של פפ גווארדיולה רואה את ארסנל ואסטון וילה מעליה בטבלה ותנסה להידבק לפסגה. מנגד, הבלוז עם שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון כשהמקום בליגת האלופות מתרחק.

הסיטיזנס נעצרו אצל סנדרלנד מחזור הקודם, אחרי שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וכשהמקום הראשון מתחיל להתרחק אין לקבוצה של פפ ברירה אלא להשיג את שלושת הנקודות בבית. ארלינג הולאנד, שניצב בפסגת מלכות השערים של הליגה עם 19 שערים, מחפש את שערו הראשון ב-2026.

מן העבר השני, אלופת העולם תתמודד לראשונה ללא אנצו מארסה, שפוטר בשבוע האחרון, קאלום מקפרליין עומד על הקווים של האורחת. הבלוז מנסים לעצור את הבלגן שיש במועדון גם עם סיום דרכו של המאמן וגם הרצף השלילי של הקבוצה.

בארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות סיטי יצאה עם ידה על העליונה, מעבר לכך הפעם האחרונה שצ’לסי ניצחה את החבורה של פפ הייתה בגמר ליגת האלופות ב-2021, אז קאי האבר קבע את תוצאת המשחק עם שער בדקה ה-42.