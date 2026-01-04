יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:46
צ'לסי
דקה 55
1 0
שופט: מייקל אוליבר
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4224-3320אסטון וילה2
4117-4319מנצ'סטר סיטי3
3428-3220ליברפול4
3130-3420מנצ'סטר יונייטד5
3021-3219צ'לסי6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20
ברנרדו סילבה ואנסו פרננדס (IMAGO)
ברנרדו סילבה ואנסו פרננדס (IMAGO)

המחזור ה-20 של הפרמייר ליג ממשיך בשעה זו, כשמנצ’סטר סיטי מארחת את צ’לסי באיתיחאד. החבורה של פפ גווארדיולה רואה את ארסנל ואסטון וילה מעליה בטבלה ותנסה להידבק לפסגה. מנגד, הבלוז עם שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון כשהמקום בליגת האלופות מתרחק.

הסיטיזנס נעצרו אצל סנדרלנד מחזור הקודם, אחרי שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וכשהמקום הראשון מתחיל להתרחק אין לקבוצה של פפ ברירה אלא להשיג את שלושת הנקודות בבית. ארלינג הולאנד, שניצב בפסגת מלכות השערים של הליגה עם 19 שערים, מחפש את שערו הראשון ב-2026.

מן העבר השני, אלופת העולם תתמודד לראשונה ללא אנצו מארסה, שפוטר בשבוע האחרון, קאלום מקפרליין עומד על הקווים של האורחת. הבלוז מנסים לעצור את הבלגן שיש במועדון גם עם סיום דרכו של המאמן וגם הרצף השלילי של הקבוצה.

בארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות סיטי יצאה עם ידה על העליונה, מעבר לכך הפעם האחרונה שצ’לסי ניצחה את החבורה של פפ הייתה בגמר ליגת האלופות ב-2021, אז קאי האבר קבע את תוצאת המשחק עם שער בדקה ה-42.

מחצית ראשונה
  • '42
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: זה הגיע בסוף. שוב מספר טעויות בהגנת צ'לסי, סילבה שלח כדור קדימה, שהגיע בטעות לריינדרס, שמתוך הרחבה בעט ברגל שמאל אל הרשת
  • '39
  • החמצה
  • זה מתקרב. צ'לסי שוב איבדה כדור בשליש שלה, סיטי חטפה, רודרדי מסר להולאנד שמתוך הרחבה, עבר לרגל שמאל ובעט נהדר, הכדור נעצר רק בקורה
ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט (IMAGO)
  • '38
  • החמצה
  • סיטי מתעוררת. הולאנד לקח את הכדור, התקדם ובעט טוב מחוץ לרחבה, הכדור פגע בצ'אלובה וכמעט הטעה את יורגנסן, אך השוער הדף לקרן
  • '36
  • החמצה
  • סיטי מחפשת שער. ברנרדו סילבה לקח את הכדור באגף ימין, עבר את אגוסטו וניסה בעיטה חדה בשמאל, הכדור חלף טיפה מעל השער
רובן דיאש וז'ואאו פדרו (IMAGO)רובן דיאש וז'ואאו פדרו (IMAGO)
פיל פודן מנסה לבעוט (IMAGO)פיל פודן מנסה לבעוט (IMAGO)
  • '35
  • אחר
  • סיטי מחזיקה בכדור הרבה יותר ומחפשת שער, אך לא מגיעה למצבים
  • '20
  • החמצה
  • מיד לאחר מכן, הזדמנות ראשונה טובה לסיטי. כדור ארוך הגיע עד לריינדרס, שהעביר לפיל פודן, שהטעה שני שחקני הגנה, אך הבעיטה שלו פספסה את המסגרת
  • '19
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לצ'לסי. פדרו נטו פרץ באגף שמאל והעביר רוחב לרחבה, אסטבאו ניסה בנגיעה, אך דיאש חסם בזמן
ראיין צ'רקי עם שני שחקני צ'לסי (IMAGO)ראיין צ'רקי עם שני שחקני צ'לסי (IMAGO)
ראיין צ'רקי וריס ג'יימס (IMAGO)ראיין צ'רקי וריס ג'יימס (IMAGO)
  • '15
  • אחר
  • הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, כאשר אף אחד לא הגיעה להזדמנות טובה. המארחת מחזיקה יותר בכדור, האורחת מסתגרת ויוצאת למתפרצות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
ריס ג'יימס (IMAGO)ריס ג'יימס (IMAGO)
