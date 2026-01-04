הרכבים וציונים



שנת 2026 הביאה עמה משב רוח מרענן לליגה האיטלקית, לפחות עבורנו הישראלים, כשמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה בשישי האחרון וכבר ממתין על הספסל של קבוצתו החדשה שמארחת בשעה זו את קרמונזה במסגרת המחזור ה-18 של הסרייה א’.

זו עונת בלהות עבור הוויולה, שנמצאת בתחתית הטבלה. חלומות על עוד עונה אירופית דרך הליגה נמוגו בשלב מאוד מוקדם, ואחרי 17 משחקים ומאמן שני על הקווים, הצליחה הקבוצה להשיג ניצחון אחד בלבד. סולומון, שהגיע מוויאריאל שם סיים השאלה, ינסה לעזור לקבוצה לעשות מה שאף קבוצה לפניה לא הצליחה לעשות בהיסטוריה: להישאר בליגה אחרי פתיחת עונה כזו.

בצד השני ממתין שועל קרבות וותיק על הקווים בדמות דוידה ניקולה, שצירף אליו שועל קרבות וותיק נוסף, ג’יימי וארדי שהגיע בקיץ. יחד, הצמד מצעיד את העולה הטרייה למחוזות של חוו מזה עשורים, כשהקבוצה ניצבת במקום ה-12, מרחק די בטוח יחסית לשלב זה של העונה של תשע נקודות מהקו האדום.

המארחת תחת פאולו ואנולי יכולה להתעודד מהעובדה שבכל 12 המפגשים הקודמים בין הקבוצות, הגריגורוסי מעולם לא ניצחו, כשהפסידו שש פעמים ובשישה משחקים נוספים סיימו רק בתיקו. עבור הכוכב הישראלי, זו תהיה מן הסתם בכורה בליגה האיטלקית.