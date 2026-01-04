מערכת ONE
|
04/01/2026 16:00
ג'יימי וארדי (IMAGO)
שנת 2026 הביאה עמה משב רוח מרענן לליגה האיטלקית, לפחות עבורנו הישראלים, כשמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה בשישי האחרון וכבר ממתין על הספסל של קבוצתו החדשה שמארחת בשעה זו את קרמונזה במסגרת המחזור ה-18 של הסרייה א’.
זו עונת בלהות עבור הוויולה, שנמצאת בתחתית הטבלה. חלומות על עוד עונה אירופית דרך הליגה נמוגו בשלב מאוד מוקדם, ואחרי 17 משחקים ומאמן שני על הקווים, הצליחה הקבוצה להשיג ניצחון אחד בלבד. סולומון, שהגיע מוויאריאל שם סיים השאלה, ינסה לעזור לקבוצה לעשות מה שאף קבוצה לפניה לא הצליחה לעשות בהיסטוריה: להישאר בליגה אחרי פתיחת עונה כזו.
בצד השני ממתין שועל קרבות וותיק על הקווים בדמות דוידה ניקולה, שצירף אליו שועל קרבות וותיק נוסף, ג’יימי וארדי שהגיע בקיץ. יחד, הצמד מצעיד את העולה הטרייה למחוזות של חוו מזה עשורים, כשהקבוצה ניצבת במקום ה-12, מרחק די בטוח יחסית לשלב זה של העונה של תשע נקודות מהקו האדום.
המארחת תחת פאולו ואנולי יכולה להתעודד מהעובדה שבכל 12 המפגשים הקודמים בין הקבוצות, הגריגורוסי מעולם לא ניצחו, כשהפסידו שש פעמים ובשישה משחקים נוספים סיימו רק בתיקו. עבור הכוכב הישראלי, זו תהיה מן הסתם בכורה בליגה האיטלקית.
מחצית ראשונה
-
'30
- אחרי חצי שעה של משחק יש רק קבוצה אחת על הדשא וזו נועלת הטבלה, שהגיעה ל-8 בעיטות לשער מתוכן 3 למסגרת, מנגד החבורה של דוידה ניקולה עם בעיטה אחת בלבד, וגם היא מחוץ למסגרת.
-
'29
- המוצהב בונדו, שבקלות יכול היה לקבל אדום על העבירה הגסה שלו, הוחלף על ידי אלברטו גראסי, הקשר לא אהב את החילוף אבל מאמנו דיבר איתו ונראה שהרגיע אותו.
-
'20
- ווארן בונדו קיבל את הצהוב הראשון במשחק אחרי עבירה גסה על פאריסי, שנשאר על כר הדשא ונאנק מכאבים.
-
'19
- גודמונדסון קיבל הגבהה מדוייקת לתוך הרחבה וניסה לבעוט בנגיעה, אבל הכדור לא התלבש לא והלך גבוה ורחוק מהמסגרת.
-
'14
- מנדראגורה קיבל כדור רוחב מהאגף למרכז, והוא שחרר בעיטה מחוץ לרחבה לפינה הימנית התחתונה, השוער הדף את הכדור לקרן.
-
'12
- דקה 12: מצב נוסף לוויולה, רניירי הגביה את הכדור מהאגף השמאלי עמוק לתוך הרחבה. פאריסי הצליח לנגוח את הכדור ורק המשקוף מנע שער.
-
'5
- בעיטה ראשונה לשער של נועלת הטבלה, פאג’יולי קיבל כדור במרכז ושחרר בעיטה חזקה, אבל זה הלך לאמצע ואודרו לא התקשה להדוף את ההזדמנות.
-
'1
- פדריקו לה פנה הוציא לדרך את ההתמודדות.