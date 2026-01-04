יום ראשון, 04.01.2026 שעה 16:39
יום ראשון, 04/01/2026, 16:00אצטדיון ארטמיו פרנקיליגה איטלקית - מחזור 18
קרמונזה
דקה 37
0 0
שופט: פדריקו לה פנה
פיורנטינה
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3713-2617נאפולי2
3614-3516אינטר3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2229-1818אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1225-1316ורונה18
1225-1318פיזה19
928-1717פיורנטינה20
מערכת ONE | 04/01/2026 16:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'יימי וארדי (IMAGO)
ג'יימי וארדי (IMAGO)

שנת 2026 הביאה עמה משב רוח מרענן לליגה האיטלקית, לפחות עבורנו הישראלים, כשמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה בשישי האחרון וכבר ממתין על הספסל של קבוצתו החדשה שמארחת בשעה זו את קרמונזה במסגרת המחזור ה-18 של הסרייה א’.

זו עונת בלהות עבור הוויולה, שנמצאת בתחתית הטבלה. חלומות על עוד עונה אירופית דרך הליגה נמוגו בשלב מאוד מוקדם, ואחרי 17 משחקים ומאמן שני על הקווים, הצליחה הקבוצה להשיג ניצחון אחד בלבד. סולומון, שהגיע מוויאריאל שם סיים השאלה, ינסה לעזור לקבוצה לעשות מה שאף קבוצה לפניה לא הצליחה לעשות בהיסטוריה: להישאר בליגה אחרי פתיחת עונה כזו.

בצד השני ממתין שועל קרבות וותיק על הקווים בדמות דוידה ניקולה, שצירף אליו שועל קרבות וותיק נוסף, ג’יימי וארדי שהגיע בקיץ. יחד, הצמד מצעיד את העולה הטרייה למחוזות של חוו מזה עשורים, כשהקבוצה ניצבת במקום ה-12, מרחק די בטוח יחסית לשלב זה של העונה של תשע נקודות מהקו האדום.

המארחת תחת פאולו ואנולי יכולה להתעודד מהעובדה שבכל 12 המפגשים הקודמים בין הקבוצות, הגריגורוסי מעולם לא ניצחו, כשהפסידו שש פעמים ובשישה משחקים נוספים סיימו רק בתיקו. עבור הכוכב הישראלי, זו תהיה מן הסתם בכורה בליגה האיטלקית.

מחצית ראשונה
  • '30
  • אחר
  • אחרי חצי שעה של משחק יש רק קבוצה אחת על הדשא וזו נועלת הטבלה, שהגיעה ל-8 בעיטות לשער מתוכן 3 למסגרת, מנגד החבורה של דוידה ניקולה עם בעיטה אחת בלבד, וגם היא מחוץ למסגרת.
  • '29
  • חילוף
  • המוצהב בונדו, שבקלות יכול היה לקבל אדום על העבירה הגסה שלו, הוחלף על ידי אלברטו גראסי, הקשר לא אהב את החילוף אבל מאמנו דיבר איתו ונראה שהרגיע אותו.
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • ווארן בונדו קיבל את הצהוב הראשון במשחק אחרי עבירה גסה על פאריסי, שנשאר על כר הדשא ונאנק מכאבים.
  • '19
  • החמצה
  • גודמונדסון קיבל הגבהה מדוייקת לתוך הרחבה וניסה לבעוט בנגיעה, אבל הכדור לא התלבש לא והלך גבוה ורחוק מהמסגרת.
  • '14
  • החמצה
  • מנדראגורה קיבל כדור רוחב מהאגף למרכז, והוא שחרר בעיטה מחוץ לרחבה לפינה הימנית התחתונה, השוער הדף את הכדור לקרן.
  • '12
  • החמצה
  • דקה 12: מצב נוסף לוויולה, רניירי הגביה את הכדור מהאגף השמאלי עמוק לתוך הרחבה. פאריסי הצליח לנגוח את הכדור ורק המשקוף מנע שער.
  • '5
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה לשער של נועלת הטבלה, פאג’יולי קיבל כדור במרכז ושחרר בעיטה חזקה, אבל זה הלך לאמצע ואודרו לא התקשה להדוף את ההזדמנות.
  • '1
  • החלטת שופט
  • פדריקו לה פנה הוציא לדרך את ההתמודדות.
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום