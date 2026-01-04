"מבקשים לחקור את השיפוט לרבות פוליגרף"

זעם רב בהפועל עכו על ההחלטה לשרוק לפנדל לטובת מ.ס כפר קאסם במשחק בין הקבוצות ביום שישי האחרון, כאשר היום (ראשון), כך נודע ל-ONE, שלחו במועדון באמצעות מנכ"ל המועדון שמוליק אמירה, מכתב זועם לאיגוד השופטים על ההחלטה.

במכתב, ביקשו בעכו לחקור בצורה מעמיקה את התנהלות צוות השיפוט במהלך המשחק לרבות באמצעות בדיקת פוליגרף ושימוש במשרד החקירות של ההתאחדות לכדורגל "על מנת לוודא שככל שישנם עשבים שוטים לכאורה הרי שיש לעוקרם מן השורש". בעכו ביקשו גם לפסול את שופט המשחק (רמי חורי) מלשפוט בכל משחקי הקבוצה.

"מזה מספר חודשים שכנגד הקבוצה הבוגרת של המועדון המשתתפת במסגרת משחקי הליגה הלאומית של ההתאחדות לכדורגל, מתקבלות החלטות שיפוט מוטעות אשר משפיעות הלכה למעשה על תוצאות המשחקים, אולם עד כה בחרנו שלא לפנות אליכם, שכן סברנו (וככל הנראה טעות הייתה בידינו) שהמדובר בטעויות שיפוט אשר עלולות לקרות כחלק בלתי נפרד מהמשחק", נכתב.

שחקני הפועל עכו (באדיבות המועדון)

"ביום שישי האחרון ה-2.1.2026 במסגרת המחזור ה-17 של הליגה הלאומית במשחק המועדון כנגד מועדון כדורגל מ.ס כפר קאסם נחצו קווים אדומים כאשר התקבלו על ידי שופטי המשחק החלטות שיפוט הזויות (בלשון המעטה), אשר חרצו שלא כדין את גורל המשחק ומשכך כלו כל הקיצין ואין בידנו ברירה אחרת אלא לפנות אליכם בדרישה לחקור בצורה מקיפה את החלטות השיפוט במשחק בדגש על החלטות השיפוט המפורטות להלן, הוסיפו בעכו.

ההתייחסות לפנדל: "בדקה ה-85 של המשחק נפסקה לחובת המועדון על ידי שופט המשחק בעיטת עונשין מ-11 מטרים אשר לא הייתה ולא נבראה ואשר הכריעה הלכה למעשה את גורל המשחק. כבר עתה חשוב להבהיר כמי שנכח במשחק בזמן אמת, כי כל הנוכחים באצטדיון ללא יוצא מן הכלל לרבות השופט הרביעי ולרבות בלם הקבוצה אשר עליו נעברה העבירה סברו ובצדק כי המדובר בשריקה אשר נשרקה לזכות המועדון, אולם למרבה הפליאה והצער רק שופט המשחק סבר אחרת.

"כראייה לאמור לעיל, אף שופט המשחק הרביעי אישר באוזננו כי אכן "נפגענו" וכי "הוא מבין את ההמולה", אולם הוא לא עשה דבר על מנת לשנות את החלטת השופט המרכזי ואם כך, השאלה הנשאלת היא מה תפקידו במשחק אם לא לתקן את טעויות השיפוט הקרדינליות של השופט הראשי אשר מכריעות בניגוד לערך הספורטיבי את תוצאת המשחק? כהוספת "חטא על פשע", שלף שופט המשחק המרכזי באותו אירוע צהוב חמישי לשחקן המועדון יעקב אבבה אשר היה בכלל ממוקם ליד נקודת הקרן ולא היה מעורב כלל וכלל באירוע הרלוונטי".

יעקב אבבה מימין (שחר גרוס)

במועדון חתמו: "לסיכומו של עניין, אין בכוונת הנהלת המועדון לעבור על מקרה זה לסדר היום ומשכך היא דורשת לבדוק בצורה מחמירה את התנהלות צוות השיפוט של המשחק בדגש על התנהלות השופט המרכזי, שכן לא צריך להיות שופט כדורגל מקצועי ואף אין צורך בצפייה במספר הילוכים חוזרים כדי להבין שהמדובר בשריקה הזויה אשר בינה לבין המציאות אין קשר ולו הרופף ביותר. לא יעלה על הדעת שהשקעות פרטיות במועדון במיליוני שקלים ירדו לטמיון כתוצאה מהחלטות שיפוט בלתי מתקבלות על הדעת כנגד המועדון".