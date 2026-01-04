יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:59
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2424-2616הפועל כפר שלם7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2120-2017הפועל עכו9
2124-1717הפועל רעננה10
2027-2316עירוני מודיעין11
1729-1617הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1536-2717מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

"מבקשים לחקור את השיפוט לרבות פוליגרף"

עכו שלחה מכתב זועם לאיגוד השופטים אחרי הפנדל שנשרק נגדה וביקשה לפסול את השופט: "לוודא שככל שישנם עשבים שוטים לכאורה הרי שיש לעוקרם מן השורש"

|
שחקני הפועל עכו מתאספים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)
שחקני הפועל עכו מתאספים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)

זעם רב בהפועל עכו על ההחלטה לשרוק לפנדל לטובת מ.ס כפר קאסם במשחק בין הקבוצות ביום שישי האחרון, כאשר היום (ראשון), כך נודע ל-ONE, שלחו במועדון באמצעות מנכ"ל המועדון שמוליק אמירה, מכתב זועם לאיגוד השופטים על ההחלטה.

במכתב, ביקשו בעכו לחקור בצורה מעמיקה את התנהלות צוות השיפוט במהלך המשחק לרבות באמצעות בדיקת פוליגרף ושימוש במשרד החקירות של ההתאחדות לכדורגל "על מנת לוודא שככל שישנם עשבים שוטים לכאורה הרי שיש לעוקרם מן השורש". בעכו ביקשו גם לפסול את שופט המשחק (רמי חורי) מלשפוט בכל משחקי הקבוצה.

"מזה מספר חודשים שכנגד הקבוצה הבוגרת של המועדון המשתתפת במסגרת משחקי הליגה הלאומית של ההתאחדות לכדורגל, מתקבלות החלטות שיפוט מוטעות אשר משפיעות הלכה למעשה על תוצאות המשחקים, אולם עד כה בחרנו שלא לפנות אליכם, שכן סברנו (וככל הנראה טעות הייתה בידינו) שהמדובר בטעויות שיפוט אשר עלולות לקרות כחלק בלתי נפרד מהמשחק", נכתב.

שחקני הפועל עכו (באדיבות המועדון)שחקני הפועל עכו (באדיבות המועדון)

"ביום שישי האחרון ה-2.1.2026 במסגרת המחזור ה-17 של הליגה הלאומית במשחק המועדון כנגד מועדון כדורגל מ.ס כפר קאסם נחצו קווים אדומים כאשר התקבלו על ידי שופטי המשחק החלטות שיפוט הזויות (בלשון המעטה), אשר חרצו שלא כדין את גורל המשחק ומשכך כלו כל הקיצין ואין בידנו ברירה אחרת אלא לפנות אליכם בדרישה לחקור בצורה מקיפה את החלטות השיפוט במשחק בדגש על החלטות השיפוט המפורטות להלן, הוסיפו בעכו.

ההתייחסות לפנדל: "בדקה ה-85 של המשחק נפסקה לחובת המועדון על ידי שופט המשחק בעיטת עונשין מ-11 מטרים אשר לא הייתה ולא נבראה ואשר הכריעה הלכה למעשה את גורל המשחק. כבר עתה חשוב להבהיר כמי שנכח במשחק בזמן אמת, כי כל הנוכחים באצטדיון ללא יוצא מן הכלל לרבות השופט הרביעי ולרבות בלם הקבוצה אשר עליו נעברה העבירה סברו ובצדק כי המדובר בשריקה אשר נשרקה לזכות המועדון, אולם למרבה הפליאה והצער רק שופט המשחק סבר אחרת.

"כראייה לאמור לעיל, אף שופט המשחק הרביעי אישר באוזננו כי אכן "נפגענו" וכי "הוא מבין את ההמולה", אולם הוא לא עשה דבר על מנת לשנות את החלטת השופט המרכזי ואם כך, השאלה הנשאלת היא מה תפקידו במשחק אם לא לתקן את טעויות השיפוט הקרדינליות של השופט הראשי אשר מכריעות בניגוד לערך הספורטיבי את תוצאת המשחק? כהוספת "חטא על פשע", שלף שופט המשחק המרכזי באותו אירוע צהוב חמישי לשחקן המועדון יעקב אבבה אשר היה בכלל ממוקם ליד נקודת הקרן ולא היה מעורב כלל וכלל באירוע הרלוונטי".

יעקב אבבה מימין (שחר גרוס)יעקב אבבה מימין (שחר גרוס)

במועדון חתמו: "לסיכומו של עניין, אין בכוונת הנהלת המועדון לעבור על מקרה זה לסדר היום ומשכך היא דורשת לבדוק בצורה מחמירה את התנהלות צוות השיפוט של המשחק בדגש על התנהלות השופט המרכזי, שכן לא צריך להיות שופט כדורגל מקצועי ואף אין צורך בצפייה במספר הילוכים חוזרים כדי להבין שהמדובר בשריקה הזויה אשר בינה לבין המציאות אין קשר ולו הרופף ביותר. לא יעלה על הדעת שהשקעות פרטיות במועדון במיליוני שקלים ירדו לטמיון כתוצאה מהחלטות שיפוט בלתי מתקבלות על הדעת כנגד המועדון".

