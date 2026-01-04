הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. האם מכבי עדיין צריכה לחפש מאמן, מה יצחקי מכין לק"ש והעימות בבית הדין בין ברקת לבוזגלו גידי ליפקין ואסי ממן | 04/01/2026 12:58 ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי) האם מכבי תל אביב צריכה להמשיך לחפש מאמן חדש גם אחרי ה-1:3 על הפועל ירושלים, העימות הסוער בבית הדין בין עורכי הדין של אלונה ברקת לשל מאור בוזגלו ומה ברק יצחקי מכין לעירוני קריית שמונה. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט! הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש