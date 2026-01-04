הפועל ירושלים נקנסה ב-60,000 שקלים

בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הודיע היום (ראשון) על עונשה של הפועל ירושלים, שיעמוד על קנס של 60,000 שקלים בגין אי מתן הגנה לשופטים, שבירידה לחדרי ההלבשה ספגו יריקות מאוהדי הירושלמים. כזכור, מדובר היה במשחק חוץ שנערך בבאר שבע ב-21.12.2025.

בהודעה נכתב: “לאחר סיום המשחק, ובמהלך ירידת צוות השיפוט לחדרי ההלבשה, ירקו מספר אוהדי הפועל ירושלים לעבר השופטים. המעשה בוצע מטווח קצר, גרם לפגיעה ישירה בבגדי השופטים”. התובע ביקש לגזור על הנאשמת קנס של 60,000 שקלים בנוסף למשחק ביתי אחד ברדיוס של 50 ק”מ מחוץ לאולמה הביתי.

הירושלמים טענו שלאחר בדיקה בתיעוד של האירוע אין שום מעשה חריג של האוהדים: “בבדיקה עלה שהייתה מצלמה אחת שתיעדה את האירוע די מרחוק, במצלמה רואים באופן מלא את הליכת השופטים במגרש וירידתם לפרוזדור, אולם לא רואים יריקות או התנהגות מוזרה, חריגה כלשהי”.

אוהדי הפועל ירושלים בארנה (אורן בן חקון)

בית הדין מצא את הפועל ירושלים אשמה, אך קבע כי אין סיבה להטיל עונש מעבר לעונש המינימום, שהוא כאמור קנס של 60,000 שקלים: “התובע לא פירט בכתב האישום מדוע לדעתו יש להחמיר מעבר לעונש המינימום, ומטעם זה בלבד יש להסתפק בעונש המינימום. על אחת כמה וכמה, שזה הוא עונש הולם”.