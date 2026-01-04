יום ראשון, 04.01.2026 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"רוצים להשתחל לפלייאוף, עם האוכל בא התיאבון"

שוער הפועל פ"ת עומר כץ דיבר ב"שיחת היום" אחרי ה-1:4 על ריינה: "אחרי מאמן, התפקיד שלנו הכי גרוע". וגם: היכולת, פציעת הראש והתארים באוניברסיטה

|
עומר כץ (אורן בן חקון)
עומר כץ (אורן בן חקון)

הפועל פתח תקווה המשיכה אמש (שבת) בכושר הנהדר שלה כשהביסה 1:4 את מכבי בני ריינה ורשמה ניצחון ליגה שלישי ברציפות ורביעי ברציפות בסך הכל בכל המסגרות. שוערה, עומר כץ, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך היה לראות את התצוגה על הדשא? הופעה יפה של הקבוצה.
”מאוד נהניתי, היה משחק טוב שלנו ופתחנו בסערה, ממשיכים את התקופה הטובה, צוברים ביטחון ובאמת מקווה שנמשיך עם זה”. 

פתיחת העונה שלך הייתה פחות טובה והיו רחשים, איך אתה עם זה?
”בתפקיד שלנו, אחרי מאמן, זה התפקיד הכי גרוע. תמיד יש רחשים ומשחק פחות טוב ואני מספיק זמן במקצוע הזה ויודע שזה חלק מהעניין, אבל אני המון שנים בתפקיד ואני אוהב את המקצוע, יש לי את הזכות להיות הקפטן גם אז זה לא משפיע עליי יותר מדי. אני מבסוט מהרמה שלי אישית וגם הקבוצתית כמובן, מקווה שנמשיך ככה וכבר בשבת יש משחק מאתגר”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

אתם מקום שישי, טיפסתם. עומר פרץ אמר שיותר קל לבוא עליך כי אתה לא מוחצן.
”נקודה מעניינת, אין לי בעיה עם זה ואני תמיד אומר שכחלק משוער, זה באסה כי טעות אחת שלך ואתה מקבל גול, אבל כל גול כמעט באשמתך, אבל אני יכול לעזור לקבוצה ואם החברים עושים טעות אני מציל אותם ואז לא זוכרים את הטעות הזאת שלהם. הדברים באים יותר עליי ואני אוהב את זה, אני בתפקיד חשוב ואין לי עם זה בעיה, הדמות הפחות מוחצנת? זה מי שאני”.

מה קרה במחזורים האחרונים? הוכחת שמקומך בליגת העל?
”פעם אתה למעלה ופעם למטה, ככה זה הכדורגל, זה תקופות. אתה צריך לשמור על יציבות וזה הכי חשוב, לעבוד אותו הדבר, אני עובד על הדברים הפחות טובים ומשמר את הטובים, יש לי מאמן שוערים מעולה וגם צוות יוצא מן הכלל”.

מי המאמן?
”גילי בן נחום, הייתי איתו בתחילת הקריירה גם”.

רועי דוד שמח (ראובן שוורץ)רועי דוד שמח (ראובן שוורץ)

הקבוצה פגעה בזרים גם ויש הרבה צנועים, שביט מזל הבקיע במספרת, יש שחקנים צעירים כמו רועי דוד, 0:3 ב-20 דקות זה עניין של עבודה קשה. עומר כץ הרבה זמן בפ”ת וזה כיף לראות את ההתקדמות. דווקא כשטאבי ויונתן כהן לא משחקים, ראינו ילדים וזה אחלה קבוצה. אתם מקום שישי, טיפסתם, מדגדג לכם להיאבק על הפלייאוף או שאתה אומר להנמיך ציפיות.
”מאוד, אם מישהו יגיד אחרת אז הוא ישקר. רצינו בתחילת העונה לברוח מהתחתית ולצערי לא הצלחנו בהתחלה, אבל עכשיו הצלחנו ואנחנו בתקופה טובה, כמובן שאנחנו רוצים להשתחל לפלייאוף ועם האוכל בא התיאבון. יש עונה מורכבת וזה רכבת הרים ואני מקווה שנשמור על יציבות”.

הייתה לך את הפציעה בראש, יש לך השפעה משהו?
”פציעה מורכבת, הייתי כמה חודשים בחוץ בגלל הזעזוע מוח הזה, מתמודדים ואני במקום טוב יותר”.

יש לך כאבים פתאום בלילה או משהו? משפיע?
”יש כאבי ראש, אני בטיפול תרופתי מאז, אבל אני במקום טוב וסיימתי תואר שני בזמן הפציעה”.

עומר כץ (חגעומר כץ (חג'אג' רחאל)

אתה עם תארים גם, אתה לא כדורגלן טיפוסי, במה יש לך? מה למדת?
”תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני גם במנהל עסקים, כנראה שאירשם לעוד תואר בבר אילן”.

אתה רוצה לעשות דוקטורט?
”יהיה מצחיק אם יקראו לי דוקטור בשידור. אני תמיד אומר לכולם לעשות תואר ולא חושב שזה מפריע, וגם זה טוב שלא תמיד אתה מדבר על כדורגל ואני תמיד מייעץ לעשות את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */