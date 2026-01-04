"רוצים להשתחל לפלייאוף, עם האוכל בא התיאבון"

הפועל פתח תקווה המשיכה אמש (שבת) בכושר הנהדר שלה כשהביסה 1:4 את מכבי בני ריינה ורשמה ניצחון ליגה שלישי ברציפות ורביעי ברציפות בסך הכל בכל המסגרות. שוערה, עומר כץ, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך היה לראות את התצוגה על הדשא? הופעה יפה של הקבוצה.

”מאוד נהניתי, היה משחק טוב שלנו ופתחנו בסערה, ממשיכים את התקופה הטובה, צוברים ביטחון ובאמת מקווה שנמשיך עם זה”.

פתיחת העונה שלך הייתה פחות טובה והיו רחשים, איך אתה עם זה?

”בתפקיד שלנו, אחרי מאמן, זה התפקיד הכי גרוע. תמיד יש רחשים ומשחק פחות טוב ואני מספיק זמן במקצוע הזה ויודע שזה חלק מהעניין, אבל אני המון שנים בתפקיד ואני אוהב את המקצוע, יש לי את הזכות להיות הקפטן גם אז זה לא משפיע עליי יותר מדי. אני מבסוט מהרמה שלי אישית וגם הקבוצתית כמובן, מקווה שנמשיך ככה וכבר בשבת יש משחק מאתגר”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

אתם מקום שישי, טיפסתם. עומר פרץ אמר שיותר קל לבוא עליך כי אתה לא מוחצן.

”נקודה מעניינת, אין לי בעיה עם זה ואני תמיד אומר שכחלק משוער, זה באסה כי טעות אחת שלך ואתה מקבל גול, אבל כל גול כמעט באשמתך, אבל אני יכול לעזור לקבוצה ואם החברים עושים טעות אני מציל אותם ואז לא זוכרים את הטעות הזאת שלהם. הדברים באים יותר עליי ואני אוהב את זה, אני בתפקיד חשוב ואין לי עם זה בעיה, הדמות הפחות מוחצנת? זה מי שאני”.

מה קרה במחזורים האחרונים? הוכחת שמקומך בליגת העל?

”פעם אתה למעלה ופעם למטה, ככה זה הכדורגל, זה תקופות. אתה צריך לשמור על יציבות וזה הכי חשוב, לעבוד אותו הדבר, אני עובד על הדברים הפחות טובים ומשמר את הטובים, יש לי מאמן שוערים מעולה וגם צוות יוצא מן הכלל”.

מי המאמן?

”גילי בן נחום, הייתי איתו בתחילת הקריירה גם”.

רועי דוד שמח (ראובן שוורץ)

הקבוצה פגעה בזרים גם ויש הרבה צנועים, שביט מזל הבקיע במספרת, יש שחקנים צעירים כמו רועי דוד, 0:3 ב-20 דקות זה עניין של עבודה קשה. עומר כץ הרבה זמן בפ”ת וזה כיף לראות את ההתקדמות. דווקא כשטאבי ויונתן כהן לא משחקים, ראינו ילדים וזה אחלה קבוצה. אתם מקום שישי, טיפסתם, מדגדג לכם להיאבק על הפלייאוף או שאתה אומר להנמיך ציפיות.

”מאוד, אם מישהו יגיד אחרת אז הוא ישקר. רצינו בתחילת העונה לברוח מהתחתית ולצערי לא הצלחנו בהתחלה, אבל עכשיו הצלחנו ואנחנו בתקופה טובה, כמובן שאנחנו רוצים להשתחל לפלייאוף ועם האוכל בא התיאבון. יש עונה מורכבת וזה רכבת הרים ואני מקווה שנשמור על יציבות”.

הייתה לך את הפציעה בראש, יש לך השפעה משהו?

”פציעה מורכבת, הייתי כמה חודשים בחוץ בגלל הזעזוע מוח הזה, מתמודדים ואני במקום טוב יותר”.

יש לך כאבים פתאום בלילה או משהו? משפיע?

”יש כאבי ראש, אני בטיפול תרופתי מאז, אבל אני במקום טוב וסיימתי תואר שני בזמן הפציעה”.

עומר כץ (חג'אג' רחאל)

אתה עם תארים גם, אתה לא כדורגלן טיפוסי, במה יש לך? מה למדת?

”תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני גם במנהל עסקים, כנראה שאירשם לעוד תואר בבר אילן”.

אתה רוצה לעשות דוקטורט?

”יהיה מצחיק אם יקראו לי דוקטור בשידור. אני תמיד אומר לכולם לעשות תואר ולא חושב שזה מפריע, וגם זה טוב שלא תמיד אתה מדבר על כדורגל ואני תמיד מייעץ לעשות את זה”.