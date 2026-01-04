לקח שברולט מהסוכנות והרס אותה בדרך הביתה

אוהבים סיפורים הזויים מעולם הרכב? נזכרנו באחד בדיוק עבורכם. הסיפור התרחש בשנת 2013 בטקסס, והפך בתוך שעות לאחד המקרים המדוברים ביותר בעולם הרכב האמריקאי. לקוח נרגש הגיע לסוכנות שברולט כדי לאסוף את מכונית החלומות שלו - שברולט קורבט חדשה לגמרי בצבע כחול מטאלי, מדור C7, ישירות מהניילונים. מדובר היה ברכב בשווי 50 אלף דולר עם קילומטראז’ אפסי, כזה שעוד מריח מפלסטיק חדש.

לאחר טקס מסירה קצר, לחיצות ידיים וצילום עם אנשי הסוכנות, הנהג נכנס לרכב ויצא לדרך הביתה. זו הייתה הנסיעה הראשונה שלו בקורבט החדשה, עם מנוע V8 חזק, הנעה אחורית ותגובת דוושה חדה במיוחד. תוך דקות ספורות בלבד הוא הגיע לצומת סמוך לסוכנות.

לפי תיעוד ממצלמות אבטחה, בעת האצה מתונה יחסית ביציאה מהצומת, הנהג איבד שליטה על הרכב. האחוריים החליקו, הקורבט הסתובבה בזווית חדה, ועלתה על אי תנועה מבטון. הפגיעה הייתה חזקה ומיידית, כזו שלא משאירה הרבה מקום לספק לגבי מצב הרכב.

המכונית ניזוקה קשות בחזית, במתלים ובשלדה. למרות שמדובר היה ברכב חדש לחלוטין, עם פחות מ־10 מייל על השעון, השמאים קבעו במהירות כי הנזק חמור מדי לתיקון. הקורבט הוכרזה כ־Total Loss עוד לפני שהבעלים הספיק להגיע הביתה.

לא נעים. אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

למרבה המזל, הנהג יצא מהאירוע ללא פגיעות חמורות. הוא נראה יוצא מהרכב בהלם מוחלט, מביט סביבו ולא מצליח לעכל כיצד מכונית חדשה לחלוטין נהרסה בתוך דקות. עוברי אורח עצרו, וחלקם אף שלפו טלפונים והחלו לצלם.

הסרטון מהאירוע התפשט במהירות ברשתות החברתיות ובאתרי רכב ברחבי ארה״ב. רבים ציינו שזהו מקרה קלאסי של חוסר היכרות עם רכב חזק, במיוחד כזה שמספק מאות כוחות סוס כבר בלחיצה קלה על הדוושה. אחרים הדגישו שגם מערכות בקרת יציבות לא תמיד מצילות נהג חסר ניסיון.

האירוע הצית דיון רחב בקרב חובבי רכב על האחריות שמגיעה עם מכוניות ספורט. נהיגה ראשונה, כביש ציבורי, והתרגשות גבוהה – כל אלה יוצרים שילוב מסוכן. לא מעט מדריכי נהיגה מקצועיים המליצו בעקבות המקרה לקחת קורס נהיגה מתקדמת לפני שממצים את יכולות הרכב.

גם סוגיית הביטוח עלתה לדיון. אמנם הרכב היה מבוטח, אך במקרים כאלה יש לעיתים ויכוחים על השתתפות עצמית, ירידת ערך ואחריות הנהג. עבור הבעלים, החלום האמריקאי הפך ברגע אחד לסיוט.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

