יום ראשון, 04.01.2026 שעה 19:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 2, 05:48: הפועל ב"ש - בני הרצליה 39:32

ליגת ווינר סל, מחזור 12: דאוסון נראה נהדר ומככב בצד של האורחת שרוצה את המקום הרביעי, מנגד דמפס בולט אצל הדרומיים. מי תשיג ניצחון שלישי ברצף?

|
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)

המחזור ה-12 של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו את הפועל באר שבע/דימונה עם בני הרצליה. שתי הקבוצות נמצאות במומנטום זהה של שני ניצחונות ברצף, אך מלבד השאיפה של כל אחת מהקבוצות להמשיך בתנופה, מדובר עבורן גם במאבק בעל השלכות חשובות על המיקום בסיום הסיבוב הראשון של הליגה שלפיו נקבעת תמונת רבע גמר גביע המדינה.

החבורה מבירת הנגב רשמה רצף חיובי ראשון העונה עם ניצחון שלישי בארבע משחקים, כשגברה על מכבי רמת גן 92:97 בזיסמן הודות לערב אדיר של סי.ג’יי אלבי וברנדון אנג’ל, שקבעו שיאי קריירה חדשים בישראלי עם 36 ו-27 נקודות בהתאמה. אם האדומים ימשיכו בתנופה גם בשני משחקיהם הבאים הם יבטיחו את מקומם ברבע גמר גביע המדינה. עם זאת, הפסד עלול לסבך אותם במאבק, שכן הם מחזיקים בנחיתות במאזן הפנימי הן מול מכבי ראשון לציון והן מול עירוני קריית אתא, שתיים משלוש הקבוצות שמתחרות איתם על הכרטיס.

האורחת מהשרון התאוששה מפתיחת עונה מפתיעה של 3:0 עם שבעה ניצחונות ליגה בשמונת משחקיה האחרונים. כעת, היא מנסה להתברג בין ארבע הראשונות בתום הסיבוב, מה שימנע ממנה מפגש עם אחת מהתל-אביביות ברבע גמר הגביע, וניצחון הערב יקרב אותה אל היעד, שכן היא מחזיקה ביתרון פנימי גם על הפועל חולון וגם על הפועל ירושלים.

בשני המשחקים האחרונים בין הקבוצות בני הרצליה יצאה עם ידה על העליונה, בעוד בשני המפגשים שלפני הפועל באר שבע\דימונה גברה על החבורה מהשרון. במאזן כל הזמנים בין הקבוצות האדומים מבירת הנגב מובילים עם 6:10.

רבע ראשון: 22:33 לבני הרצליה

החמישייה של הפועל באר שבע/דימונה: נווה בן שמן, דמיאן דאן, סי ג'יי אלבי, יואב ויטלם, קודי דמפס. 

החמישייה של בני הרצליה: דשון פרנסיס, שון דאוסון, שלו לוגשי, צ'ינאנו אונואקו, אלייז'ה סטיוארט.

המשחק נפתח עם נקודות של שון דאוסון מתחת לסל. יואב ויטלם הגיב מנגד עם קליעה נהדרת מחצי מרחק. צ’ינאנו אונואקו חדר לכיוון הסל והוסיף שתי נקודות. ויטלם נכנס טוב למשחק ודייק עוד פעמיים ברציפות מחצי מרחק. קודי דמפס זרק וקלע מאותו הטווח. אלייז’ה סטיוארט צלף שלשה מהפינה. דאוסון השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שחדר באגרסיביות אל הסל, קלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין.

סטיוארט מצא את עצמו צולף פעם נוספת מחוץ לקשת. גם אונואקו הצטרף לחגיגה, כשצלף שלשה. ברנדון אנג’ל השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שהטביע מצוין, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. דמפס קלע מתחת לסל בתום מתפרצת. דמפס צלף שלשה שקבעה ריצת 0:8 לזכות המארחת. נואה קרטר קיבל את הכדור למתפרצת והוא סיים בלייאפ נהדר. דאוסון המשיך ללהוט וצלף שתי שלשות אדירות שקבעו ריצת 0:8 לאורחת.

רבע שני:

החבורה מהשרון פתחה טוב את הרבע עם ארבע נקודות רצופות. עופרי שטרית צלף שלשה מנגד. קארטר קיבל את הכדור מלוגשי וקלע מתחת לסל. סי ג’יי אלבי הגיב מהצד השני. דמפס צלף שלשה נוספת.

