יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

דיווח ביוון: טייריק ג'ונס יחתום במכבי ת"א

אחרי שהיה מועמד גם לאולימפיאקוס, בכלי התקשורת במדינה מיישרים קו ומדווחים על כך שהסנטר צפוי ללבוש צהוב. דדליין ההעברות ביורוליג: שני ב-19:00

|
טייריק ג'ונס (IMAGO)
טייריק ג'ונס (IMAGO)

על פי דיווח באתר "נובה ספורט" היווני, חלה התקדמות משמעותית בדרך לחיזוק של מכבי תל אביב: טייריק ג’ונס המועמד לקבוצה כבר הגיע לסיכום מלא על תנאיו מול המועדון הישראלי, וכעת ממתין לאור ירוק סופי מההסכם בין הצהובים לפרטיזן בלגרד.

בשלב זה, הקבוצה הסרבית מעכבת את השחרור הרשמי כיוון שהיא מחפשת מחליף מתאים לסגל שלה. רק לאחר שיימצא המחליף, תאפשר פרטיזן לשחקן לעזוב ולהשלים את המעבר לישראל. מי שצפוי להחליף את ג’ונס הוא הסנטר של צסק”א מוסקבה, טוניה ג’קירי, שכבר שוחרר מהמועדון הרוסי.

עודד קטש. חיזוק בדרך? (לילך וויס-רוזנברג)עודד קטש. חיזוק בדרך? (לילך וויס-רוזנברג)

במכבי מקווים להשלים את רישום השחקן עד יום שני בשעה 19:00, המועד האחרון בו ניתן להעביר שחקנים בין קבוצות שונות בתוך היורוליג. השחקן בן ה-28 מצדו מפעיל לחץ על המועדון הסרבי כדי לאפשר את המעבר, וההערכות ביוון הן שהעסקה אכן תצא לפועל ותושלם, גם אם זה יקרה ממש ברגע האחרון.

