יום ראשון, 04.01.2026 שעה 15:41
"דגל ישראל חייב להיות מונף באולימפיאדה"

יו"ר הוועד האולימפי, יעל ארד, התראיינה ב"שיחת היום" על פרסת הדרכונים של המשלחת: "לא יכול להיות שישראל תגדע חלום של ספורטאים בגלל בירוקרטיה"

יעל ארד (שחר גרוס)
אולימפיאדת החורף מתקרבת ומעליה קיימת עננה של חוסר ודאות בכל הנוגע להשתתפות של חלק מנציגי המשלחת הישראלית, זאת לאור פרסת הדרכונים המונעת משלושה ספורטאים לקחת חלק במשלחת עקב נוהל המונע מהם לקבל דרכון, זאת בגלל שאין שר פנים מכהן. יו”ר הוועד האולימפי, יעל ארד, עלתה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה עושים עם האירוע הזה? אני בדקתי וההמלצות מוכנות והתיקים מוכנים, הסיבה שלא קיבלו זה כי אין שר פנים שיחתום על זה.
”בעקבות המסע”ת שעשינו ברביעי או חמישי, גם אתם טיפלתם וגם אחרים, בעצם זה פורסם גם בעולם ועשה כותרות, אני פניתי לשר החוץ ונשיא המדינה ושר הספורט שהמליץ, בעצם ביקשנו לייצר תהליך שהממשלה תסמיך מישהו שימלא מקום. גם יהדות התפוצות והקהילה שתומכים הרבה בספורטאים ורוצים לראות במשחקים האולימפיים, קיבלנו טלפונים בשבועיים האחרונים, אנשים בכירים, זה מטריד את כולם ולא יכול שישראל תגדע חלום של ספורטאים וזה יפגע בייצוג של המדינה, דגל ישראל חייב להיות מונף באולימפיאדת החורף ולא יכול שבגלל בירוקרטיה זה לא יקרה, גם משרד החוץ מדבר”.

זה יפה שמשרד החוץ מדברים, אבל מה התכלס. אני מדבר עם שר הספורט והוא אומר שנמצא פתרון, אבל זה ביזיון.
”אנחנו אומרים שצריכים, אבל אנחנו פועלים נקודתית והייתה לי שיחה עם מנכ”ל בית הנשיא שמדבר, דרך מזכיר ראש הממשלה ודרך הספורט ותהיה החלטה ולא נוותר, זה לא אנחנו נגד מישהו, זה איחוד אינטרסים של כולנו, מישהו צריך שיהיה לו מספיק חשוב כדי להביא להחלטת ממשלה מי מוסמך לחתום”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

זה פשוט בושה, את צודקת ואני לא מבין את ההתנהלות הזאת, בארבע דקות אפשר לפתור את זה ואני יודע שכל הגורמים על זה.
”אני לא רוצה לדבר במילים קיצוניות, אנחנו צריכים לחבר את הנקודות, צריך החלטת ממשלה, צריך להסמיך מישהו שזה לא משנה מי, צריך לחתום, יש בעלי זכאות ואנחנו הגשנו את הבקשה, אגב אני למדתי דרך העניין הזה שעורכת הדין סיפרה לנו שיש חיילים בעזה עם אותה בעיה, והם לא יכולים לבקר את ההורים שלהם. לנו זה חשוב בגלל ייצוג המדינה ואני בטוח שיימצא פתרון”.

ואם לא יימצא?
”אין לא, אין דבר כזה, אנחנו אנשים ממוקדי מטרה ונפתור את זה, יש פה איחוד אינטרסים של כולם ואנחנו צריכים לגרום למספיק אנשים בתוך הממסד שיפתרו את העניין הזה”.

אולימפיאדת החורף במילאנו קורטינה (IMAGO)אולימפיאדת החורף במילאנו קורטינה (IMAGO)

אני מסכים, אבל ההבדל היחיד זה שזה לא תלוי בנו ובך, אם זה היה תלוי בך זה היה נפתר כבר, אנחנו נתקלים בממשלה אטומה ואנחנו נמשיך ללחוץ על זה כדי שיהיה פתרון.
”קשה לי להביא ציונים לכאן או לכאן לממשלה, אנחנו צריכים להתמקד בנושא הזה, אנחנו דנים בזה כבר חודשים, אבל הצוללת לא עלתה, אני בטוחה שמספיק כוחות עכשיו מבינים את המשמעות ושהנושא הזה ייפתר, אנחנו נחבר את הנקודות”.

