ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"אי אפשר שהפועל הגדולה תיבנה על טוריאל"

פיני בלילי לתוכנית "שיחת היום": "הוא הכי טוב בשנה וחצי האחרונות, אבל הקבוצה צריכה לראות לאן הפנים מועדות איתו או בלעדיו. דאפה? זה ישתחרר לו"

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי ההפסד 1:0 במשחק האחרון לבית”ר ירושלים, הפועל תל אביב רוצה להתאושש הערב (ראשון, 20:15) מול מ.ס אשדוד, במשחק ליגה שייערך כחלק מהמחזור ה-17. שחקן העבר של הקבוצה, פיני בלילי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

נראה שהפועל ת”א ויתרה על סתיו טוריאל, הוא מקבל 160 אלף דולר לעונה כעת וגם כשרוצים לחדש לו חוזה, הם לא מציעים לו יותר מדי, איך זה קורה דבר כזה? 
”קודם יש לי שאלה, הוא פצוע בשריר החשק או שריר אמיתי? אני חס וחלילה בלי לפגוע, אבל ככה אומרים את זה כל הזמן. מי שיש לו בעיה במשא ומתן אז הוא ככה”.

ככה אתה היית כשחקן? זו הייתה הטקטיקה?
”לי תמיד היה חשק”.

סתיו טוריאל (רועי כפיר)סתיו טוריאל (רועי כפיר)

מה אתה חושב על ההחלטה שבעצם מוותרים עליו?
”אחד הדברים הטובים שקרו להפועל ת”א מאז שאדמונד ספרא הגיע וגיא פרימור כמנכ”ל, אנחנו רואים שקט מופתי, אי אפשר לדעת באמת מה קורה בחדרי חדרים, אומרים יש נתק ולא מדברים, הוא יחזור לשחק בקרוב, מחר או שבוע הבא, הכל בשושו כמו שצריך וכמו שמועדון גדול צריך להתנהל, אז אני לא יודע להגיד אם ויתרו עליו או מוותרים עליו, אני בטוח שהפועל ת”א יודעת מה היא הולכת לעשות גם אם היא תוותר. עם כל הכבוד גם לטוריאל, שהוא הכי טוב בשנה וחצי האחרונות, אי אפשר שהפועל הגדולה תיבנה על סתיו, הוא בעצמו לא משחק כמה משחקים ואנחנו רואים מה קורה, אז גם הפועל צריכה לראות לאן הפנים מועדות, איתו או בלעדיו”.

אני מסתכל על צד ימין, גם לויזו היה נראה רע, אולי בגלל המחלה, גם אין מגן ימני, מי לדעתך צריך לשחק שם? איך מתמודדים עם הדבר הזה? זה היה האגף החזק של הפועל וזה פחות עובד.
”הפועל בתקופה לא קלה ולא פשוטה, עם הרבה חוסר מזל של פציעות, חולים, מורחקים, לא יודע אם יש קבוצה שמתכוננת לזה, אבל זה חלק מהמשחק והקבוצה והמועדון, מועדון גדול וקבוצה גדולה צריכה לדעת להתנהל גם בתקופות לא פשוטות”.

אבל אין עומק, אתה מסתכל על המחליפים ואין כלום, אתה מסכים איתי?
”כשגיא פרימור עשה את המסע”ת, אז אף אחד לא בנה שהפועל בעונה הזאת תתמודד על אליפות, היא בבנייה ועושה את זה בצורה טובה לעומת השנים הקודמות, אף אחד לא אמר שהיא הולכת לנצח לאורך כל העונה, אף אחד לא חשב שגם דניאל דאפה יהיה במשבר, ואני יודע מה זה לא להבקיע מצבים שצריך להבקיע, אבל ברגע שגם השער הראשון של דאפה יגיע, לא הראשון העונה אלא אחרי תקופה רבה, זה ישתחרר”.

דניאל דאפה. "זה ישתחרר" (רדאד גדניאל דאפה. "זה ישתחרר" (רדאד ג'בארה)

תוצאה להערב?
”זה משחק לא קל, גם אשדוד בתקופה לא הכי טובה וגם צריכה את הנקודות, הולך להיות משחק טוב, אבל בבית עם הקהל המדהים שדוחף, אני לא קורא לו השחקן ה-12 אלא הקהל מספר אחת, הפועל חייבת לנצח עם הקהל הזה”.

אתה במשחק הערב?
”ברור”.

