ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 1, 00:59: מכבי ת"א - הפועל העמק 14:16

ליגת ווינר סל, מחזור 12: החבורה של קטש רוצה להתאושש מהתבוסה מול באיירן ביורוליג, כשהיא מארחת את הפתעת העונה לקרב צמרת בהיכל מנורה מבטחים

|
רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)
רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

בשעה זו נערך בהיכל מנורה מבטחים מפגש צמרת מסקרן במסגרת המחזור ה-12, בו מארחת מכבי תל אביב את הפועל העמק למשחקה האחרון בסיבוב הראשון. שתי הקבוצות מגיעות לאחר שרצפי הניצחונות שלהן נקטעו לאחרונה, כאשר המארחת נעצרה ביורוליג אחרי חמישה ניצחונות רצופים, ואילו האורחת ספגה הפסד בית ראשון העונה במשחק מוקדם מהמחזור ה-13.

מכבי תל אביב מציגה דומיננטיות מרשימה בליגה עם מאזן 1:10, כשהיא מובילה את הטבלה בנקודות (97.0 למשחק), באחוזים לשלוש (40.5%) ומהעונשין (81.6%). למרות הפסד חוץ לבאיירן מינכן שקטע רצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, הצהובים נותרו מושלמים בביתם העונה, ובחמשת משחקי הליגה האחרונים הם הביסו את יריבותיהם בהפרש מצטבר של 129 נקודות.

הפועל העמק מחזיקה במאזן 3:9 והבטיחה את המקום השלישי בתום הסיבוב הראשון, הישג שימנע ממנה מפגש מול אחת התל אביביות ברבע גמר גביע המדינה. לאחר שספגה הפסד ביתי מול חולון וחוותה נסיגה מסוימת ברמת ההגנה בשני משחקיה האחרונים, תנסה החבורה של שרון אברהמי להיות הראשונה העונה שמנצחת בליגה את מכבי במשחק ביתי שלה.

לתמיר בלאט חסרה נקודה אחת כדי להגיע ל-2,000 כאלה בקריירה שלו בעונה הסדירה, ובכך להפוך לשני במכבי תל אביב שרושם העונה ציון דרך שכזה, אחרי שרומן סורקין חצה את הרף בדרך ל-2,044 נקודות. במועדון היוקרתי נמצאים כבר מזמן הקפטן ג'ון דיברתולומיאו, שבמאזנו יש 2,325 נקודות, וגם אקס צהוב שיפגוש הערב את חבריו לשעבר במדי היריבה, רפי מנקו, שעומד על 2,367 כאלה בקריירה.

בצד הצהוב, לוני ווקר לא ייקח חלק במשחק זכר לפציעה שלו במשחק היורוליג האחרון, ולפני המשחק יצאה הודעה כי איפה לונדברג ייעדר גם הוא עקב מחלה.

גג'ון דיברתולומיאו, שמעון מזרחי וג'ייק כהן (רועי כפיר)
רפי מנקו מקבל פרס הוקרה ממכבי תל אביב (רועי כפיר)רפי מנקו מקבל פרס הוקרה ממכבי תל אביב (רועי כפיר)
שרון אברהמי ועודד קטש (רועי כפיר)שרון אברהמי ועודד קטש (רועי כפיר)

רבע ראשון:

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, ג’ון דיברתולומיאו, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית הפועל העמק: ניב משגב, רועי נציה, קיילר אדוארדס, אלייז'ה צ'יילדס וארון ווילר.

צ’יילדס פתח עם ארבע נקודות רצופות, כולל דאנק מהדהד על סורקין, אך הקפטן הצהוב דיברתולומיאו הגיב בשלשה מנגד. קצב צבירת הנקודות התנהל בקצב נמוך, כאשר אדוארדס והורד החליפו קליעות מהקו וקבעו 5:6 לחבורה מהצפון. הקבוצות החליפו בהחלפת סלים הדדית והמשחק נכנס לקצב יותר גבוה.

