חודדה: לא האמנו שנגיע לתוצאה כזאת חריגה

אחרי שמיהרו להספיד אותה בפתיחת העונה לאור התוצאות, עירוני טבריה עלתה על דרך המלך עם שבע נקודות מתשע אפשריות בשלושת המשחקים האחרונים, שכללו שני ניצחונות גדולים על הפועל באר שבע ומכבי נתניה ותיקו מול מכבי תל אביב. מאמן הקבוצה אלירן חודדה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

ניצחון גדול שלכם והקבוצה פותחת פער דו ספרתי מהקו האדום, אז יש הקלה אצלכם. אתם תצטרכו גם בהמשך להגיע לעסקת טיעון, כל נקודה שלכם זה נקודה שיכולה להשאיר בליגה.

”מבחינתנו כל נקודה היא חשובה כמובן, כל משחק הוא חשוב, אנחנו שמחים שלקחנו שלוש נקודות במשחק קשה נגד נתניה”.

קל לך יותר לשחק נגד הגדולות, שם אתה עושה להם בית ספר וטקטית יותר טוב לך, איך אתה מסביר את זה? דווקא נגד קבוצות טובות יותר אתה לוקח נקודות ומפתיע.

”בסיבוב הראשון זה היה הפוך האמת, בשני שינינו כמה דברים לפני המשחקים נגד הגדולות, עשינו התאמות וזה עבד לנו בצורה מעולה נגד ב”ש, מכבי ת”א, ניסינו את זה נגד ב”ש וזה עבד לנו. שינינו משהו במערך ובעמידה”.

שחקני עירוני טבריה שמחים (חג'אג' רחאל)

אתה יכול לפרט יותר? כי מקבוצה שסופגת תבוסות פתאום אתה מנצח את ב”ש, תיקו עם מכבי ומנצח את נתניה.

”נגד הגדולות לא הצלחנו לקחת נקודות והסתיים בצורה לא טובה עבורנו, עשינו התאמות”.

יותר הגנתי ולצאת קדימה? מה עשית אחרת?

”יש הבדל גם בין הסיבוב הראשון לשני, גם דיברנו בסיבוב הראשון שחשוב לשמור על יציבות ולהראות בגרות, היו משחקים שניצחנו על ה-0 גם והיו רגעים שהגענו לא מספיק מוכנים ולא נערכנו כמו שצריך ונענשנו, ידענו בהמשך להיערך יותר בצורה טובה ובטח מול מכבי וב”ש אתה עושה יותר התאמות וזה עבד לנו יותר טוב עם יציאות למעברים וכו’”.

גם יש לך שוער טוב בשער, גילוי נאות גם כי אני בקשר עם המשפחה של עידו שרון והוא עושה עבודה מצוינת, הבאתם שוער זר והבנת במשחקים האחרונים ללכת איתו.

”החתמנו אותו בקיץ לפני שהחתמנו את השוער זר, ידענו שהוא עם פוטנציאל והוא התנהל בצורה מעולה גם כשלא שיחק, והוא לקח הזדמנות בשתי ידיים”.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

נתניה סופגת המון, הכי הרבה לדעתי, והיה טיילת בהגנה. אתה התכוננת לדבר הזה והאמנת שתגיע ל-0:4?

”לא האמנו שנגיע לתוצאה כזאת אם נהיה אמיתיים, היא חריגה במשחקים כאלה. ידענו מה היתרונות של נתניה, ידענו שהיא סופגת שערים והחלק ההגנתי פחות חזק, עשינו התאמות למשחק הזה ואני מאוד שמח שזה עבד מעל המצופה”.

אתה מרגיש אנדרייטד שאתה עושה עבודה מעולה ומן קוסם וכמעט ולא מדברים עליך?

”אני עושה את העבודה שלי, תמיד משתדל את הכי טוב שאני יכול, משאיר למי שרוצה וצריך לדבר ומי שלא רוצה זה גם בסדר”.

היה חשש שהמשרה בסכנה בסיבוב הראשון? או שהרגשת גיבוי?

”אני עובד בטבריה שנה חמישית, לעולם לא הרגשתי שאני חושש למקומי או למעמדי, יש לי גיבוי מלא מהבעלים ואני מחזיר להם על זה”.

אתה יותר בטוח מהבעלים. הבעלים קוראים לך אגב פרגוסון, מה אתה מתכנן לעתיד?

”לא יכולים לתכנן את העתיד, בטח לא בכדורגל”.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

נכון, אבל שנה חמישית ואתה מוכיח שאתה ראוי לקפיצת מדרגה לקבל קבוצה יותר גדולה, או שזו חתונה לכל החיים?

”בכדורגל אנחנו תמיד פתוחים, לא יודע מה יהיה, כל מי שעובד במקצוע שלו הוא שואף להתקדם, אם יהיה משהו אז נדבר אבל כרגע אין כלום ואני בטבריה”.

כרגע אתה לא עוזב את המשחק כמו שאתם אומרים?

”כשלא עוזבים את המשחק אז קורה משהו טוב”.

זה עולה הרבה פה בתוכנית, זה שאתם לא משחקים בטבריה, כמה זה פוגע בחיבור של הקבוצה לעיר ולקהל? אולי גם ליכולת להביא שחקן טברייני ולייצר משהו מיוחד?

”עד לפני חודשיים התאמנו מחוץ לטבריה כל ה-5 שנים שאני בטבריה, רק כשהתחלנו להתאמן בטבריה אז יש יותר חיבור והקהל מגיע ורואים חיבור לעיר והקבוצה. אני בטוח ב-300 אחוז שאם נשחק באצטדיון וראש העיר עושה הכל כדי לקדם כמובן, גם כמות הצופים תעלה וגם החיבור בין הקבוצה לעיר ולמשוך דור צעיר, זה משמעותי, מקווה שזה יקרה, בסוף טבריה זו עיר שהרבה מאוד מתעניינים, הרבה אנשים רוצים לבוא, הם מביעים את דעתם”.