אלמוג בוקר: ב"ש הוכיחה שהיא הכי טובה עד כה

אחרי רצף משחקים פחות טוב, הפועל באר שבע חזרה להציג את הכדורגל שאפיין אותה בפתיחת העונה והגיע לשיאו עם הניצחון 0:5 על בני סכנין. כתב חדשות 12 ואוהד הקבוצה, אלמוג בוקר, דיבר על האדומים מהנגב בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

נהנית מהמשחק אתמול?

”כן, ב”ש שיחקה טוב, גם חמישייה ושליטה מוחלטת במשחק לאורך כל אורכו, בטח בתקופה שלא היה מי יודע מה, הם חזרו לעצמם עושה רושם”.

גם אתה בעמה יעמיק של נשארתם בליגה וכל זה?

”ברור שכן, ככה זה ב”ש”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)

אי אפשר לברך אתכם עוד?

”לגבי הישארות בליגה לדעתי סופית נשארנו, השאר לא יודע”.

אני חושב שבית”ר במאבק של האליפות ולדעתי היא גם תיקח את האליפות, לא רואה את מכבי ת”א חוזרת למאבק. השתיים שרצות לא אומרות את המילה אליפות.

”ב”ש לדעתי אומרת את המילה אליפות שהיא רצה לשם, צריך אבל להגיד שני דברים. מכבי ת”א לגמרי בתוך מאבק האליפות, אל תשכחו שמכבי חוזרת בתקופה הקרובה לעבוד עם מפעל אחד והיה לה קשה עם כל המשחקים בחוץ”.

השאלה כמה הפרש זה יהיה.

”הסיפור זה לא בית”ר או ב”ש, הסיפור זה הקבוצות הקטנות מהמרכז ומהתחתית שמוציאות תוצאות טובות מהגדולות”.

אנחנו רואים את ב”ש מבקיעה המון שערים נגד קטנות, גם אתמול.

”והיא גם מתקשה לפעמים, כמו נגד פ”ת ונגד טבריה. גם מכבי וגם בית”ר מתקשות שם, ובטח שיש עוד משחקים בין הקבוצות, וגם בית”ר יכולה להוריד היום את הפער לשתי נקודות וזה עוד מוקדם”.

דן ביטון ומוחמד כנעאן (עמרי שטיין)

מה חסר לקבוצה כדי להיות יותר חזקה וטובה?

”אני כן חושב שהיא צריכה חיזוק בחלק הקדמי, אבל גם בלי זה יש לה קבוצה לקחת אליפות ובטח אם מסתכלים על כנעאן שהוא מייצר משהו, וקאנגווה והחזרה שלו שאם הוא יביא את הדברים שלא הביא בתחילת שנה, זה יהיה משהו דרמטי לקבוצה. יש לב”ש את הכלים לרוץ עד הסוף, אם יהיה חיזוק בחלק הקדמי אז זה יהווה משהו טוב”.

מה אתה חושב על המאבק בין שלוש הקבוצות?

”ב”ש הוכיחה שהיא הכי טובה עד עכשיו לדעתי, ויש גם את קאנגווה שהוא שחקן שמושך כמה שחקנים למרות שהוא לא מבקיע, אז עכשיו אם הוא ייתן את המספרים זה יעשה הבדל משמעותי, כנעאן זה תוספת משמעותית ויכול לעשות הבדל אם הוא יחזור לעצמו, וגם לדעתי שחקן נוסף להתקפה זה יעשה רק טוב, קוז’וק צריך לנצל עוד שני שחקנים על הספסל והוא לא מנצל הכי טוב וזה אילון אלמוג ואלון תורג’מן, הוא לא נותן להם את ההזדמנויות ומכניס אותם בשלבים מאוחרים”.